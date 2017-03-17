ЕС по-прежнему не признает власть РФ над Крымом - Могерини

Евросоюз остается приверженным полной реализации политики непризнания, в том числе посредством санкций, подчеркнула представитель Брюсселя

Европейский Союз по-прежнему не признает власть государства-агрессора России над временно оккупированным Крымом и осуждает аннексию принадлежащего Украине полуострова. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, опубликованном на сайте Совета Евросоюза.



"Спустя три года с момента незаконной аннексии АР Крым и города Севастополя Российской Федерацией ЕС остается твердо приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины. ЕС подтверждает, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Оно остается прямым вызовом международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка, защищающего единство и суверенитет всех государств", - говорится в заявлении.



Могерини отметила, что Евросоюз по-прежнему привержен полной реализации политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер, и в очередной раз призывает государства - члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № 68/262 от 27 марта 2014 года.



Также ЕС не признает ни проведение Россией так называемых выборов во временно оккупированном Крыму, ни избранных на них "местных или национальных представителей", подчеркнула представитель Брюсселя.



"За прошедший год продолжающаяся милитаризация полуострова продолжила влиять на ситуацию в области безопасности в регионе Черного моря, а ситуация с правами человека на Крымском полуострове продолжила ухудшаться. Права крымских татар были серьезно нарушены закрытием крымскотатарских СМИ, запретом деятельности Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и преследованием его лидеров. Адвокатам, как, например, Эмилю Курбединову и Николаю Полозову, защищающим права крымских татар и тех, кто не признает незаконную аннексию, были предъявлены уголовные обвинения", - заявила Могерини.

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Ввиду этого ЕС призывает Кремль "освободить первого замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза, снять обвинения с замглавы Меджлиса Ильми Умерова и соблюдать право на правовую помощь", сказано в заявлении.



Помимо этого, верховный представитель Евросоюза вновь призвала к "незамедлительному освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко и всех, кто был задержан и приговорен в нарушение международного права".



"Все текущие дела о нарушении прав человека, как, например, насильственные исчезновения, пытки и убийства, должны быть тщательным образом расследованы. Полный, свободный и беспрепятственный доступ международных правозащитников ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь, по-прежнему остается чрезвычайно важным. В этой связи ЕС напоминает о резолюции Генассамблеи ООН 71/205 от 19 декабря 2016 года и призывает к ее полной реализации", - резюмировала Могерини.

16 марта 2017 года Европейский парламент осудил российскую оккупацию Крыма и призвал Кремль освободить удерживаемых в заложниках граждан Украины.

Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.



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