Россияне купили у Трампа недвижимости почти на $100 млн - Reuters

Среди владельцев квартир в зданиях Трампа есть региональные политики РФ и российские бизнесмены

В семи высотных зданиях бренда Трампа во Флориде купили недвижимость по меньшей мере 63 человека с российскими паспортами на общую стоимость минимум $98,4 миллиона. Об этом говорится в расследовании Reuters.



Среди покупателей топ-менеджер Федерального агентства Спецстрой - компании, возводившей здания для российских военных и спецслужб. Также квартирами владеют президент санкт-петербургского инвестбанка, совладелец группы, специализирующейся на девелопменте, инвестициях и оптовой торговле электроникой, региональные политики и бизнесмены.



Представителей ближайшего окружения президента России Путина среди владельцев квартир нет.

Информация о сделках получена из открытых источников, базы данных Orbis компании Bureau Van Dijk, интервью с владельцами квартир и риэлторами.



"Отрицая собственные инвестиции в России, Трамп почти ничего не говорил о российских финансовых вложениях в свой бизнес. Это должно волновать всех американцев, а его отказ от публикации налоговой отчетности должен быть воспринят скептически - в том числе, по этой причине", - сказал член комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф.

6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который доказывает вмешательство РФ в президентские выборы в США.

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