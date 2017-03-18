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Bellingcat: под Алчевском размещены десятки танков оккупантов

18.03.2017 17:40
Международная группа расследований Bellingcat доказала, что оккупанты нарушают соглашения по отводу тяжелой техники, разместив ее возле Алчевска
Bellingcat: под Алчевском размещены десятки танков оккупантов
Фото: ЕРА
В селе Бугаевка под Алчевском на оккупированной части Луганской области размещены десятки единиц тяжелой военной техники оккупантов. Об этом сообщает международная группа расследований Bellingcat, которая проанализировала фотографии, размещенные в Twitter.

В Bellingcat отмечают, что 16 марта 2017 года пользователь Twitter @GirkinGirkin опубликовал фотографии бронетехники у Бугаевки.  "Проанализировав новые снимки со спутника Digital Globe, отснятые в среду, 15 марта, мы можем подтвердить, что в настоящее время российско-сепаратистские силы располагают десятками единиц тяжелой военной техники вблизи Бугаевки", - сообщают в Bellingcat.


Ближайшие позиции ВСУ расположены примерно в 35 км к северу и к западу от места нахождения техники. Расстояние до контролируемых властями Украины Попасной составляет около 43 км, Светлодарска - около 47 км. Из-за своей позиции Бугаевка и прилегающая к ней территория попадают в рамки согласованного по минским соглашениям отвода для военной техники, поэтому размещение техники представляет нарушение соглашений об отводе тяжелых вооружений.
buhaivka2015.jpg
Фото - bellingcat.com

После анализа спутниковых снимков и изображений Google Earth в Bellingcat пришли к выводу, что объект возле Бугаевки использовался для размещения гаубиц уже в июле 2015 года. О наличии военного оборудования в этом районе также неоднократно сообщала ОБСЕ, например, в своих докладах за 1 декабря 2015 года, 11 ноября 2016 года, 5 января 2017 года и 9 марта 2017 года. В отчетах ОБСЕ четко указано, что объект был использован после 16 февраля 2016 года, даты последней доступной спутниковой фотографии в Google Earth.

march15buhaivka.jpg
Фото - bellingcat.com

На снимке Digital Globe, показывающем этот район по состоянию на 15 марта 2017 года, показано наличие бронированных машин в районе лагеря. Более 30 из них - это танки. Кроме того, есть около 20 объектов, которые могут быть определены как гаубицы D30.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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