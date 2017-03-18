Bellingcat: под Алчевском размещены десятки танков оккупантов

В Bellingcat отмечают, что 16 марта 2017 года пользователь Twitter @GirkinGirkin опубликовал фотографии бронетехники у Бугаевки. "Проанализировав новые снимки со спутника Digital Globe, отснятые в среду, 15 марта, мы можем подтвердить, что в настоящее время российско-сепаратистские силы располагают десятками единиц тяжелой военной техники вблизи Бугаевки", - сообщают в Bellingcat.

Ближайшие позиции ВСУ расположены примерно в 35 км к северу и к западу от места нахождения техники. Расстояние до контролируемых властями Украины Попасной составляет около 43 км, Светлодарска - около 47 км. Из-за своей позиции Бугаевка и прилегающая к ней территория попадают в рамки согласованного по минским соглашениям отвода для военной техники, поэтому размещение техники представляет нарушение соглашений об отводе тяжелых вооружений.





Фото - bellingcat.com





После анализа спутниковых снимков и изображений Google Earth в Bellingcat пришли к выводу, что объект возле Бугаевки использовался для размещения гаубиц уже в июле 2015 года. О наличии военного оборудования в этом районе также неоднократно сообщала ОБСЕ, например, в своих докладах за 1 декабря 2015 года, 11 ноября 2016 года, 5 января 2017 года и 9 марта 2017 года. В отчетах ОБСЕ четко указано, что объект был использован после 16 февраля 2016 года, даты последней доступной спутниковой фотографии в Google Earth.









Фото - bellingcat.com





На снимке Digital Globe, показывающем этот район по состоянию на 15 марта 2017 года, показано наличие бронированных машин в районе лагеря. Более 30 из них - это танки. Кроме того, есть около 20 объектов, которые могут быть определены как гаубицы D30.





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