МИД Франции осудил захват украинских предприятий в Донбассе
Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро осудил захват украинских предприятий боевиками Донбасса. Об этом шла речь в телефонном разговоре Эро с главой МИДа страны-агрессора Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.
"Министры договорились активизировать усилия в нормандском формате по реализации минских соглашений, тем временем ситуация в регионе продолжает вызывать беспокойство", - пишет пресс-служба.
Эро отметил, что так называемая экспроприация предприятий террористами не ведет к разрешению конфликта в Донбассе.
Пресс-служба министерства сообщает также, что Эро и Лавров обсудили Сирию в преддверии переговоров о политическом переходном процессе, которые должны возобновиться 23 марта в Женеве.
15 марта 2017 года, на экстренном заседании СНБО было принято решение ввести торговую блокаду ОРДЛО за невыполнение Россией основных пунктов минских соглашений и захват боевиками украинских предприятий. С 13:00 грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям остановлены.
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