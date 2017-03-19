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МИД Франции осудил захват украинских предприятий в Донбассе

19.03.2017 12:35
Жан-Марк Эро осудал захват боевиками Донбасса украинских предприятий, отметив, что это совсем не ведет к разрешению конфликта
МИД Франции осудил захват украинских предприятий в Донбассе
Сергей Лавров, Жан-Марк Эро (фото - EPA)

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро осудил захват украинских предприятий боевиками Донбасса. Об этом шла речь в телефонном разговоре Эро с главой МИДа страны-агрессора Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

"Министры договорились активизировать усилия в нормандском формате по реализации минских соглашений, тем временем ситуация в регионе продолжает вызывать беспокойство", - пишет пресс-служба.

Эро отметил, что так называемая экспроприация предприятий террористами не ведет к разрешению конфликта в Донбассе.

Пресс-служба министерства сообщает также, что Эро и Лавров обсудили Сирию в преддверии переговоров о политическом переходном процессе, которые должны возобновиться 23 марта в Женеве.

15 марта 2017 года, на экстренном заседании СНБО было принято решение ввести торговую блокаду ОРДЛО за невыполнение Россией основных пунктов минских соглашений и захват боевиками украинских предприятий. С 13:00 грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям остановлены.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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