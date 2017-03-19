МИД Франции осудил захват украинских предприятий в Донбассе

Жан-Марк Эро осудал захват боевиками Донбасса украинских предприятий, отметив, что это совсем не ведет к разрешению конфликта

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро осудил захват украинских предприятий боевиками Донбасса. Об этом шла речь в телефонном разговоре Эро с главой МИДа страны-агрессора Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

"Министры договорились активизировать усилия в нормандском формате по реализации минских соглашений, тем временем ситуация в регионе продолжает вызывать беспокойство", - пишет пресс-служба.



Эро отметил, что так называемая экспроприация предприятий террористами не ведет к разрешению конфликта в Донбассе.



Пресс-служба министерства сообщает также, что Эро и Лавров обсудили Сирию в преддверии переговоров о политическом переходном процессе, которые должны возобновиться 23 марта в Женеве.



15 марта 2017 года, на экстренном заседании СНБО было принято решение ввести торговую блокаду ОРДЛО за невыполнение Россией основных пунктов минских соглашений и захват боевиками украинских предприятий. С 13:00 грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям остановлены. Читайте также: МИД России отреагировал на блокаду оккупированного Донбасса