По словам Бирюкова, на строительство выделено 370 млн грн, никогда еще на один объект в рамках одного года не выделялись деньги подобных масштабов

На полигоне Широкий Лан началось строительство бригадного лагеря, на объект выделено 370 млн грн. Об этом сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков в Facebook.

"Будет 11 казарм, будет здание столовой с пищеблоком, будет медицинский центр, будет штаб", - уточнил Юирюков.

Он отметил, что никогда еще на один объект в рамках одного года не выделялись деньги подобных масштабов.

Советник президента рассказал, что в казарме личного состава, которая рассчитана на проживание двух рот, планируются: спальное помещение, спальное помещение офицеров, туалеты-умывальники, душевые, постирочно-сушильная и комната отдыха личного состава.





Глава Минобороны Степан Полторак инспектирует строительство бригадного лагеря (фото -facebook.com/yuri.biriukov)

"И все это должно быть построено до конца этого года - отчет министру еженедельно", - подчеркнул Бирюков.





Фото: facebook.com/yuri.biriukov

18 ноября 2016 года Хозяйственный суд Киева отменил решение Житомирского областного совета, который незаконно передал в пользование коммерческим структурам земли военного полигона.

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27 октября 2016 года министр обороны Степан Полторак поручил военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины проверить условия размещения военнослужащих 58-й отдельной механизированной бригады в Глухове.

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