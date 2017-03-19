На полигоне Широкий Лан построят бригадный лагерь за 370 млн грн
На полигоне Широкий Лан началось строительство бригадного лагеря, на объект выделено 370 млн грн. Об этом сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков в Facebook.
"Будет 11 казарм, будет здание столовой с пищеблоком, будет медицинский центр, будет штаб", - уточнил Юирюков.
Он отметил, что никогда еще на один объект в рамках одного года не выделялись деньги подобных масштабов.
Советник президента рассказал, что в казарме личного состава, которая рассчитана на проживание двух рот, планируются: спальное помещение, спальное помещение офицеров, туалеты-умывальники, душевые, постирочно-сушильная и комната отдыха личного состава.
Глава Минобороны Степан Полторак инспектирует строительство бригадного лагеря (фото -facebook.com/yuri.biriukov)
"И все это должно быть построено до конца этого года - отчет министру еженедельно", - подчеркнул Бирюков.
Фото: facebook.com/yuri.biriukov
18 ноября 2016 года Хозяйственный суд Киева отменил решение Житомирского областного совета, который незаконно передал в пользование коммерческим структурам земли военного полигона.
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27 октября 2016 года министр обороны Степан Полторак поручил военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины проверить условия размещения военнослужащих 58-й отдельной механизированной бригады в Глухове.
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