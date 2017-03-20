Три года оккупации Крыма: серая зона, более 100 СМИ закрыты

Крым превратился в закрытую серую зону, куда могут получить доступ только те, кто получает разрешение у государства-оккупанта, заявили в Меджлисе

За три года оккупации украинского Крыма зафиксировано 460 случаев нарушений прав журналистов. Об этом сообщила член Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юксель во время дискуссии, посвященной третьей годовщине оккупации Крыма.

Она подчеркнула, что одной из первых сфер, которую затронула российская зачистка, стала информационная.

"Крым превратился в закрытую серую зону, куда могут получить доступ только те, кто получает разрешение на освещение ситуации на полуострове у государства-оккупанта. До оккупации на территории полуострова было зарегистрировано около 1300 средств массовой информации - это газеты, журналы, интернет-издания, радио, телевидение", - сказала она.

По ее словам, практически половина из 1300 СМИ работали в информационном пространстве.

Она добавила, что после захвата Крыма российскими оккупантами, началось выдавливание СМИ в виде так называемых уголовных дел, давления, захвата редакций, угроз.

Юксель сказала, что позже появились более открытые формы давления, где журналистам открыто говорили о том, что они не смогут продолжить работу в оккупированном Крыму.

По ее словам, формальной стороной этого процесса стал процесс выдачи лицензий для СМИ, который закончился 1 апреля 2015 года.

"И сейчас на материковой Украине продолжили свою работу 11 средств массовой информации, которые работали до оккупации Крыма на территории полуострова", - подчеркнула Юксель.

Среди 11 СМИ: две телерадиокомпании - Черноморка и АТР, информационные агентства - Центр журналистских расследований и Агентство Крымские новости, ресурсы как Крым.Реалии, Black Sea News, События Крыма.

Юксель уточнила, что выехала из полуострова газета Крымская светлица.

"Прекратили на территории полуострова ресурсы медиа-холдинга АТР - это 15 минут, радио MeydanFM, детский телеканал Ляле, которому даже ему не дали возможность продолжать работу", - отметила она.

Юксель подчеркнула, что в общей сложности количество СМИ, которые прекратили свою работу на территории аннексированного Крыма, исчисляется сотнями.

"А количество СМИ, которые были при Украине и сейчас на территории, подконтрольной России, уменьшилось на 80%. Это еще раз говорит о зачистках, о давлении, о попытках оккупантов прекратить всякое свободное вещание с территории оккупированного полуострова", - отметила она.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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