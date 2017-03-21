Встреча Порошенко с лидерами фракций: подробности переговоров

На встрече обсуждались ключевые моменты внутренней политики и налаживание диалога внутри украинского парламента

На встрече президента Украины Петра Порошенко с лидерами фракций речь шла о налаживании диалога в середине парламента для того, чтобы показать обществу консолидированную позицию по ключевым вопросам внутренней политики. Об этом сообщила народный депутат, заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко Ирина Луценко.



"...чтобы показать обществу консолидированную позицию по тем моментам, которые не раскалывают страну, которые не раскалывают народ, которые не раскалывают ни по языку, ни по пониманию родины, ни по понимаю зарплат и пенсий, ни по блокаде, ни по другим вопросам", - сказала она.

Во время встречи глава фракции Самопомощь Олег Березюк высказал мнение, что во власти есть люди, которые "желают превратить эту власть во власть, которая будет выступать против собственного народа". Порошенко, по словам Березюка, ответил, что не допустит этого.

Как сообщила Луценко, на встрече присутствовали спикер парламента, премьер-министр, руководители фракций. В результате переговоров, по словам нардепа, была достигнута договоренность, что меморандум МВФ будет опубликован, как только будет подписан, передает Украинская правда.



"Также мы проанализировали последствия блокады", - добавила Луценко.



Она сообщила, что во время встречи премьер-министр Украины Владимир Гройсман выходил на переговоры с МВФ.



По словам Луценко, рассмотрение вопроса предоставления транша МВФ Украине перенесено на конец марта.



Во время встречи обсуждались также кандидатуры на должности в Центральную избирательную комиссию, а также переформатирование состава Расчетной палаты - этот вопрос Рада рассмотрит 23 марта.

Ранее сообщалось, что президент проводит встречу с руководителями депутатских фракций и групп, которую инициировал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

По словам Порошенко, встреча необходима была для того, чтобы "обменяться мнениями о текущей ситуации, которая сложилась в стране и возникла в мире в связи с соответствующей реакцией Международного валютного фонда, Европейской комиссии".

19 марта стало известно, что МВФ перенес на короткий срок заседание по программе с Украиной в связи с транспортной блокадой Донбасса.

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