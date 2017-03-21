СБУ о Савченко: Спецслужбы РФ используют ее втемную

Комментируя поездку народного депутата к террористам советник главы СБУ сказал, что на самом деле фактически через нее заходят российские спецслужбы

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что спецслужбы страны-агрессора РФ используют народного депутата Надежду Савченко "втемную". Об этом он сказал в эфире 5 каналу, комментируя ее последнюю поездку в оккупированный Донецк к террористам.

"Многие еще надеются, что она не есть еще завербованным агентом РФ, спецслужб России, но ее используют втемную - и это факт", - сказал Тандит.

По его словам, на самом деле фактически через нее заходят российские спецслужбы и пытаются дискредитировать и украинскую власть, и Украину как государство.

"Есть конкретные факты - она туда приезжала, она говорила о том, что борется за освобождение заложников. К сожалению, ситуация в данном случае не улучшилась, списки которые она опубликовала, они как раз нам только лишь определенные трудности принесли", - подчеркнул Тандит.

Он добавил, что ее поездки в Донецк - провокативны.

Отвечая на вопрос о том, что будет ли СБУ инициировать снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, Тандит сказал: "Мы только можем собрать материалы в рамках действующего законодательства передать их, например, в ГПУ. Мы сотрудничаем с ГПУ, в том числе в рамках уголовного производства , которое собрано и связано преступлениями в Донецке и Луганске. В рамках этого уголовного производства, в том числе ее и допрашивали".

17 марта глава СБУ Василий Грицак заявил, что Савченко на допросе в Службе безопасности Украины по делу о ее поездке на временно оккупированные территории Донбасса отказалась отвечать на большинство вопросов.

Читайте также: Жебривский о Савченко: Призыв идти на Киев - это госизмена

24 февраля 2017 года она отправилась в Донецк вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном, заявив целью поездки встречу с украинскими заложниками.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.