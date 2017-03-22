Украина применила санкции за незаконную хоздеятельность в Крыму

Минэкономразвития остановило внешнеэкономическую деятельность Федерального автономного учреждения РФ "Российский морской регистр судоходства"

Военная прокуратура Южного региона во время расследования ряда уголовных производств установила факты ведения хозяйственной деятельности во временно оккупированном Крыму вопреки установленным запретам и ограничениям по схемам, позволявшим избежать уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно сообщению, военная прокуратура обратилась в Министерство экономического развития и торговли, которое отреагировало путем применения специальных санкций, предусмотренных ст. 37 закона Украины о внешнеэкономической деятельности.

"2 марта министерство остановило внешнеэкономическую деятельность Федерального автономного учреждения РФ "Российский морской регистр судоходства", а также подразделения этого учреждения в Украине "Морской регистр судоходства в Украине", - сказано в сообщении.

Как было установлено, эта организация в качестве классификационного общества обеспечивала наличие судовых документов на борту ряда судов под флагом РФ и других государств, которые нарушали режим временно оккупированных территорий, а также портовых сооружений. По мнению прокуратуры, таким образом организация прямо способствовала их незаконному функционированию в закрытых портах Крыма.

В ГПУ также сообщили, что в настоящее время министерством рассматривается еще одно письмо военной прокуратуры региона по фактам отправки украинским предприятием за границу ильменитовой руды, конечным пунктом назначения которой является временно оккупированный Крым.

Ранее Малиновский райсуд Одессы принял решение конфисковать танзанийское судно Sky Moon, которое, многократно нарушая таможенные правила Украины, входило в порты оккупированного Крыма.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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