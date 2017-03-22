Глава МИД Украины сообщил, что мешает встрече Порошенко и Трампа

Глава МИД Украины Павел Климкин в интервью LIGA.net рассказал, почему до сих пор не состоялась встреча двух президентов

Встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа находится в состоянии серьезной подготовки. Об этом в интервью LIGA.net, которое выйдет завтра, рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.

Отвечая на вопрос, почему откладывается визит, анонсированный уже достаточно давно, министр ответил: "Нет, он не откладывается. Просто должно быть содержание и логика договоренностей. Кроме того, по ряду вопросов американская администрация находится в состоянии формирования. А происходящее сегодня заслуживает не поверхностного подхода, а очень щепетильного и глубокого рассмотрения. Поэтому эту встречу надо хорошо подготовить".

Он напомнил, что ранее посетил США, провел встречи в Госдепе и СНБ, где "еще не все назначения осуществлены".

"Когда мы все будем готовы - будем работать над деталями личной встречи двух президентов", - сказал Климкин.

При этом он отметил, что фокусирование внимания на факте формальной встречи - это неверно. "Встреча - это резюме подготовки. А за всем этим - результат серьезной работы", - добавил он.

"Если говорить о контактах, то президент уже дважды говорил с Трампом. Первый разговор президента был одновременно поздравительным и содержательным. Но второй разговор был действительно глубоким по смыслу. Трамп был подготовлен. Он не какие-то тезисы зачитывал, которые ему подготовили помощники. Это был живой разговор, он очень много спрашивал, внимательно слушал. Это было важно", - отметил Климкин.

Кроме того, напомнил он, была встреча с вице-президентом США. "Мы действительно на очень серьезном детальном уровне поговорили. То есть, я считаю, что вопрос не в формальной дате, а в глубине контактов. Сейчас мы все подходим к возможности провести встречу с максимально глубоким содержанием и реальной отдачей", - резюмировал министр иностранных дел Украины.

Детальнее читайте в интервью главы МИД Украины завтра утром

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