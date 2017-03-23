Климкин призвал депутатов Верховной Рады усилить НАБУ

Усилить НАБУ и создать прозрачный и независимый антикоррупционный суд призвал глава МИД Украины в интервью LIGA.net

Украине необходимо усилить НАБУ. Лучший вариант - румынский сценарий работы бюро, где посадили более тысячи чиновников. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Реагируя на реплику, что некоторые депутаты БПП заявили о давлении со стороны Запада по поводу НАБУ и антикоррупционным процессам, министр ответил, и считает ли министр так же, что Запад давит, министр ответил: "Я так не считаю. Я считаю, что нам помогают. И лучше бы помогали еще больше. Нам нужно еще больше усилий и помощи для того, чтобы запустить антикоррупционное движение по-настоящему на полную мощь. Я всем привожу в пример Румынию, где более тысячи чиновников посадили за решетку за коррупцию. А руководитель антикоррупционного бюро Румынии [Лаура Ковеси] является настоящей народной легендой. Мы должны стремиться к такому же уровню искоренения коррупции в нашей стране".

"Я считаю, что НАБУ нам надо значительно усилить. Но одного НАБУ не хватит. Нам жизненно необходим эффективный судебный элемент - антикоррупционный суд, который будет достаточно независим, чтобы принимать решения. Иначе у нас ничего не изменится", - сказал он.

Судебная система, по его словам, ключевая проблема Украины. "Нам необходимо ее перезагрузить. Но мы все прекрасно понимаем, что в реальном времени ее не перезагрузить. Во всяком случае, это не удастся сделать так быстро, как того требуют обстоятельства. Поэтому наш выход - антикоррупционный суд", - добавил он.

Он считает, что необходимо "больше внимания уделить непосредственной помощи НАБУ, усилению Бюро и всей системы".

"Возвращаясь к вашему вопросу о вмешательстве, то, я считаю, что на протяжении ближайших лет нам понадобится очень много помощи США, Европейского Союза и G7. Нам без этой помощи не обойтись. И дальше нам ее понадобится еще больше, чем есть сейчас. Особенно в сфере борьбы с коррупцией и перезагрузки судебной системы", - добавил министр.