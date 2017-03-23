Матиос: Армии вернули оружие на 7,3 млрд гривень

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил о существенном усилении обороноспособности государства

Суд после рассмотрения иска военного прокурора Киевского гарнизона Центрального региона обязал Министерство обороны обеспечить возврат армии военного имущества, общая сумма которого составляет более 7 млрд гривень. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос у себя в Facebook.

Военный прокурор уточнил, что речь идет о боеприпасах, которые выбыли из учета воинских частей, но так и не покинули территорию Украины из-за невыполнения ГК Укрспецэкспорт контракта с Республикой Эфиопия, а с 2000 года хранились на территории ГП Стивидорная компания Ольвия (бывший специализированный порт Октябрьский).

Среди сохраненных боеприпасов прокурор перечислил 17843 ящиков патронов стрелкового оружия калибра 7,62 мм, 1780 ящиков артиллерийских снарядов калибра 100 мм для противотанковой пушки МТ-12 Рапира и 12,5 тысяч ящиков патронов калибра 14,5 мм для танкового пулемета КПВТ.

"Теперь украинская армия не будет закупать дефицитные патроны 7,62 и 14,5 мм по рыночным ценам. Государственный оборонный заказ и бюджет страны на этот и последующие годы не потребует дополнительных 7,3 млрд гривень. Обороноспособность государства существенно усилена", - подытожил Матиос.

23 марта 2017 года около 02:46 ночи на оружейных складах воинской части А1352 около города Балаклея в Харьковской области начался пожар, взрываются и разлетаются снаряды. Склад был одним из крупнейших оружейных складов в Украине.

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