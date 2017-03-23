Убийство российского экс-депутата Вороненкова в Киеве: хроника

Расстрел бежавшего от путинского режима российского экс-депутата в столице в хронике LIGA.net - ход расследования, первые версии, подозреваемые

Сегодня, 23 марта, в центре Киева на выходе из отеля Premier Palace был убит экс-депутат российской Госдумы Денис Вороненков, ранее получивший украинское гражданство. Его охранник получил ранение, но сумел ранить киллера. Еще один экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что погибший шел на встречу с ним.

Украинские власти назвали это происшествие политическим убийством по заказу Кремля. Вороненков был одним из свидетелей, проходящий по делу экс-диктатора Виктора Януковича.

LIGA.net следит за развитием событий.

14:07. Экс-депутата Госдумы РФ Илья Пономарев, который шел на встречу с Вороненковым, сказал Дождю, что убитый "был очень важным свидетелем и помогал доказать факт государственной измены Януковича. Он боялся за свою жизнь, поэтому согласился на госохрану".

14:04. Политический обозреватель Виталий Портников считает, что убийство Вороненкова - "еще одно доказательство того, что все попытки перейти к "мирной" повестке на фоне продолжающейся войны - не более чем самогипноз".

13:56. Генпрокурор Луценко и главный военный прокурор Анатолий Матиос находятся на месте происшествия, сообщает корреспондент LIGA.net.

13:53. Появилось видео первых минут после расстрела (Kyiv Operativ, 18+). Видно, как водитель выходит из авто и подходит к киллеру:

13:50. Президент Петр Порошенко назвал убийство "актом государственного терроризма со стороны России".

13:47. Первая реакция Кремля. Секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ доложили об убийстве, но добавил, что "это не наша тема".

13:44. Еще несколько фотографий с места инцидента. По сообщению корреспондента LIGA.net, сейчас проводится следственная экспертиза места убийства.









13:41. Замглавы Нацполиции Андрей Крищенко заявил, что следствие не исключает российский след в убийстве.

13:40. Появилось видео с места расстрела (5 канал):

13:36. Представитель МИД Дмитрий Кулеба заявил, что диверсия в Балаклее и убийство Вороненкова - "очередные напоминания, что война идет на всех фронтах".

13:33. Полиция просит водителей авто с видеорегистраторами, которые проезжали мимо гостиницы около 11:00-11:25, срочно сохранить видео и передать его правоохранителям. Контактный телефон - (063) 585-61-78).

13:27. Нацполиция: киллера взяли, он в больнице, охранник там же.

13:19. В Нацполиции уточнили, что стрельба произошла около 11:30 на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской.

12:59. Наш корреспондент с места происшествия:













12:53. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "показательной казни Кремля" одного из свидетелей преступлений экс-президента Виктора Януковича.

12:39. Информация об убийстве Вороненкова подтверждена советником главы МВД Антоном Геращенко.

12:29. Об убийстве депутата Госдумы РФ в эфире канала 112 Украина заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

12:26. В центре Киева произошла cтрельба: фото

Читайте также: РФ объявила депутата-беглеца Вороненкова в международный розыск

14 февраля 2017 года сообщалось, что депутат Вороненков и его супруга, также депутат Госдумы РФ, Мария Максакова в октябре 2016 года, еще до окончания депутатских полномочий, выехали в Украину. Они получили гражданство Украины и не собираются возвращаться в Россию.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.