Новость дня. Что стоит за расстрелом бежавшего из РФ Вороненкова

Обстоятельства переезда в Украину экс-депутата КПРФ Дениса Вороненкова и подробности его сегодняшнего убийства в центре Киева - в обзоре LIGA.net

За полчаса до полудня в четверг, 23 марта 2017 года, у столичного отеля Премьер Палас был убит бывший депутат российского парламента от КПРФ Денис Вороненков. Киллер застрелил политика тремя выстрелами из пистолета ТТ, а также ранил его телохранителя. Охраннику удалось смертельно ранить нападавшего.



На место происшествия в центре Киева вскоре прибыли генеральный прокурор Юрий Луценко и главный военный прокурор Анатолий Матиос. Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Убийца вместе с телохранителем были доставлены в больницу, где киллер вскоре скончался. По данным СМИ, в экс-депутата стрелял бывший боец Нацгвардии, которого уволили в запас в августе 2016 года.

Почему Вороненков

В 2016 году Денис Вороненков с женой, также экс-депутатом Госдумы РФ от путинской Единой России Марией Максаковой покинул территорию страны-агрессора и выехал в Украину, где позже дал показания следствию по делу о государственной измене экс-диктатора Виктора Януковича.

Украинские государственные деятели и политики практически сразу заявили о причастности к убийству политика высшего руководства РФ.

Генпрокурор Луценко назвал произошедшее "обычной для Кремля показательной казнью свидетеля", а президент Петр Порошенко - "актом государственного терроризма со стороны России".

Замглавы Нацполиции Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители не исключают российский след в убийстве. Генпрокуратура озвучила две предварительные версии убийства Вороненкова - как свидетеля по делу Януковича и как человека, ранее расследовавшего контрабанду в ФСБ РФ.

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В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "измышления" о причастности Москвы к убийству Вороненкова "абсурдными" и заявил, что Украина якобы "не смогла обеспечить безопасность" экс-депутату. Российский МИД туманно назвал происшествие "показательной акцией".

Что предшествовало расстрелу

В СМИ появилась информация, что охрану убитому якобы обеспечивала СБУ, однако в Службе это опровергли. Отрицают предоставление охраны экс-депутату РФ в Нацполиции и Нацгвардии. Луценко уточнил, что Вороненков находился "под охраной одной из спецслужб Украины".

По словам генпрокурора, охранник Вороненкова, несмотря на ранение, уже сотрудничает со следствием.

Еще один бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, который сейчас проживает в Киеве, заявил, что в момент убийства Вороненков шел на встречу с ним и они "разминулись на пять минут". Также, по словам Пономарева, убитый в последние месяцы боялся за свою жизнь, поэтому "согласился на государственную охрану".

Луценко сообщил, что Вороненков после встречи с Пономаревым должен был давать показания по делу Януковича в военной прокуратуре.

Учитывая произошедшее, Пономареву и вдове Вороненкова Максаковой будет предоставлена охрана, пообещал глава ГПУ.

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Около 16:00 стало известно, что подозреваемый в убийстве политика скончался в больнице от полученных ранений. В полиции заявили, что установили его личность. Известно, что он - гражданин Украины, при нем были найдены несколько удостоверений. По данным СМИ, подозреваемый якобы раньше служил в Нацгвардии и уволился в запас в августе 2016-го.



Бегство в Украину и получение гражданства

В январе 2017 года Луценко рапортовал, что следователи прокуратуры допросили по делу о госизмене Януковича двух депутатов из РФ. Не называя их имен, глава ГПУ отметил, что показания российских парламентариев свидетельствуют о запуске Кремлем механизма вооруженной агрессии против Украины еще в декабре 2013 года.



Позднее российские СМИ выяснили, что показания по делу Януковича дали экс-депутат от партии Справедливая Россия Илья Пономарев, бежавший из России еще в 2014-м и ныне проживающий в Киеве, и Денис Вороненков - переехавший в Украину совсем недавно, в октябре 2016 года, бывший депутат от Коммунистической партии РФ.

Сообщалось, якобы Вороненков сам проявил инициативу и вызвался дать показания.

Вскоре после своего "разоблачения" Вороненков дал публичное интервью украинскому СМИ. Экс-депутат признал факт дачи показаний против Януковича, "который действительно предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ".

В последующих интервью российский политик уточнял, что свидетельствовать по делу экс-диктатора его попросил официальный Киев. При этом суть своих показаний Вороненков раскрывать отказывался, повторяя, что сообщит все уже на публичном суде против Януковича.

По информации СМИ, россиянин якобы должен был свидетельствовать "по определенным аспектам деятельности" бывшей украинской власти и по сотрудничеству экс-диктатора с Кремлем.

В первом же интервью Вороненков сообщил интересную деталь: он в кратчайшие сроки получил украинское гражданство. По словам эмигранта, процедура "была полностью законной", в этом ему помогли "корни в Херсонской области". Вороненков отмечал, что в Украине якобы не чувствует себя "чужим и приезжим".

Также экс-депутат намекал, что, "не будучи гражданином страны, сложно претендовать на занятие каких-либо государственных должностей", и говорил, что находится "в стадии переговоров".

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Позже генпрокурор пояснил, что у Вороненкова в Украине есть родственники первой линии, что фактически означает автоматическое предоставление заявителю гражданства.



Вороненков дал показания против Януковича, уже будучи обладателем украинского паспорта. По его словам, новое гражданство он получил 6 декабря 2016 года - спустя два дня после истечения срока его депутатских полномочий в Госдуме.

Скелеты в шкафу



Переезд в Украину бывшего представителя власти страны-агрессора и предоставление ему гражданства вызвали громкий резонанс. Общественность обратила внимание на то, чем новоиспеченный украинец занимался в РФ и каково его политическое прошлое. Без скелетов в шкафу у Вороненкова не обошлось.



Первый из них - голосование Госдумы 20 марта 2014 года в поддержку оккупации Крыма, в котором Вороненков нажал кнопку "за". Сам политик позднее заявлял, что голосовал не он лично, а его карточка, хотя "доверенности на голосование" он "не давал". Тогдашнюю позицию по Крыму Вороненков оправдывал тем, что это было решение всей фракции и ему якобы угрожали расправой в случае голосования против.



По словам Вороненкова, "значительная часть" российских парламентариев не поддерживали оккупацию, но якобы не осмеливались заявить об этом. Захват Крыма он назвал "грубой ошибкой" - своей и России, которую "надо исправлять".



В Twitter экс-депутата нашли записи за 2014 год, прославляющие аннексию и поддерживающие "Новороссию".





Фото: скриншот

В сети есть агитролик Вороненкова к избирательной кампании 2016 года, в котором одним из "внешних успехов" РФ была названа оккупация Крыма.



В Интернете сохранилась и запись выступления Вороненкова в Госдуме в ноябре 2014-го, на которой он говорит следующее: "Украина сегодня - это не только трагедия братского нам народа. Это урок всем нам! Вот что происходит с молодежью, которая целенаправленно в течение многих лет подвергается определенному воздействию. Через СМИ, фильмы, песни, школу, бытовое поведение окружающих. 25 лет несколько поколений молодых людей воспитывались в антироссийском и русофобском духе. Результат мы видим".



Вороненков эти моменты позднее прокомментировал так: Twitter ему якобы взломали после переезда в Украину, разместив фейковые посты двухлетней давности, а ролик он "в глаза не видел".

Выступление в Госдуме он объяснил тем, что "не представлял реальной картины происходящего" в Украине.

Российское следствие вменяло Вороненкову причастность к рейдерскому захвату здания в центре Москвы в 2011-м. В связи с этим депутата Госдумы пытались лишить неприкосновенности, а 15 февраля 2017 года объявили во всероссийский розыск, 3 марта - в международный. Сам Вороненков называл уголовное производство сфабрикованным.

Экс-парламентарий говорил также о конфликте с ФСБ еще со времен его работы в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков в начале 2000-х, где он занимался борьбой с контрабандой. Вороненкову, с его слов, удалось с коллегами уличить в контрабанде руководство ФСБ, после чего его начали "преследовать".



Критика российской власти



После переезда в Украину Вороненков активно критиковал путинскую Россию.

По словам политика, всем в РФ сейчас управляет ФСБ, силовые полномочия в которой "узурпировала отдельная группа лиц". Говоря о Госдуме, Вороненков отмечал, что туда "приходят все понимающие неглупые люди", однако они, "если хотят удержаться на плаву, иметь доход - будут голосовать так, как надо Кремлю".

Причины выезда из РФ экс-депутат объяснял просто: якобы "не хотел больше жить во лжи и лицемерии" и "идти на компромисс".

На вопросы журналистов, не боится ли он за свою жизнь после переезда в Украину, Вороненков отвечал, что "риск есть", но он "подготовленный человек". "На российских каналах уже вовсю кричат: мол, нужно обменять Вороненкова на Сущенко, а если не получится - убить, как Бандеру", - рассказывал экс-депутат в интервью, которое дал буквально перед убийством.

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