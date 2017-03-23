СМИ: Охранник Вороненкова прооперирован, он в тяжелом состоянии
Раненый охранник убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находится в военном госпитале Киева. За его жизнь продолжают бороться медики, сообщает ТСН.
Хирурги оперировали пострадавшего в течение четырех часов, им удалось достать пулю с брюшной полости. Врачи говорят, что он потерял более 2,5 литров крови, его состояние тяжелое, но контролируемое.
"Пациент сейчас находится в реанимации под аппаратом искусственного дыхания. В больнице усилены меры безопасности", - сказано в сообщении.
По данным источников журналистов, охранником Вороненкова оказался военнослужащий Минобороны. А СБУ опровергла, что предоставляла услуги по охране Вороненкова.
Ранее глава ГПУ Юрий Луценко сообщал, что Денис Вороненков находился под охраной одной из спецслужб Украины.
Сегодня, 23 марта, около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.
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