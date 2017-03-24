Вороненков знал о секретах высшего генералитета РФ - Пономарев

По словам экс-депутата Госдумы, Денис Вороненкова был носителем "ключевых секретов" финансового положения высшего генералитета РФ

Убитый в Киеве экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненкова не успел сообщить правоохранителям главной информации, которой он обладал. Об этом в интервью hromadske.ua сообщил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его словам, Вороненкову были известны "ключевые секреты" ​​финансового положения высшего генералитета РФ.

"Денис был носителем ключевых секретов по поводу финансового положения высшего генералитета Российской Федерации. В этом смысле если бы эту информацию в Украине начали бы использовать, и начали использовать правильно и мудро, то это было бы сильнее не одной дивизии на фронте ", - сообщил бывший депутат РФ.

По мнению экс-депутата РФ, в Украине было не очень много людей, которых бы интересовала эта информация.

"Он всячески пытался (раскрыть информацию, - ред.), просто некоторые люди с российской оппозиции, подхваченные некоторыми людьми здесь в Украине, начинали кампанию о том, что он мошенник, который бежал от преследования. И тем самым, ваши политики ... начали колебаться", - рассказал Пономарев.

23 марта около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

Охранник, оказавшийся сотрудником Минобороны, также был ранен киллером, он сейчас находится в больнице, его состояние тяжелое.

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