Вороненков знал о секретах высшего генералитета РФ - Пономарев
Убитый в Киеве экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненкова не успел сообщить правоохранителям главной информации, которой он обладал. Об этом в интервью hromadske.ua сообщил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.
По его словам, Вороненкову были известны "ключевые секреты" финансового положения высшего генералитета РФ.
"Денис был носителем ключевых секретов по поводу финансового положения высшего генералитета Российской Федерации. В этом смысле если бы эту информацию в Украине начали бы использовать, и начали использовать правильно и мудро, то это было бы сильнее не одной дивизии на фронте ", - сообщил бывший депутат РФ.
По мнению экс-депутата РФ, в Украине было не очень много людей, которых бы интересовала эта информация.
"Он всячески пытался (раскрыть информацию, - ред.), просто некоторые люди с российской оппозиции, подхваченные некоторыми людьми здесь в Украине, начинали кампанию о том, что он мошенник, который бежал от преследования. И тем самым, ваши политики ... начали колебаться", - рассказал Пономарев.
23 марта около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.
Охранник, оказавшийся сотрудником Минобороны, также был ранен киллером, он сейчас находится в больнице, его состояние тяжелое.
Читайте также: Пономарев: Вороненков много знал о коррупции и контрабанде в РФ
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:45
-
17:55
-
18:20
-
17:17
-
17:07
Новости партнеров
- 49022
- 32922
- 23820
- 19407
- 19356