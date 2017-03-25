США ввели санкции против восьми компаний и организаций России

США ввели санкции против восьми российских компаний и организаций за нарушение закона INKSNA, запрещающего поставки вооружений в Иран, КНДР и Сирию. Об этом сообщает Голос Америки .

В новом санкционном списке оказались Рособоронэкспорт, 150-й авиационный ремонтный завод, внешнеэкономическое объединение Авиаэкспорт, НПО Базальт, производственная корпорация Конструкторское бюро машиностроения, Ульяновский институт гражданской авиации им. Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, а также Военно-воздушная академия имен Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Кроме российских компаний, в санкционный список попали предприятия, организации и частные лица из Китая, Объединенных арабских эмиратов, Северной Кореи, Сирии и Турции.

24 марта Госдепартамент обнародовал решение о введении санкций против 30 компаний и организаций за нарушение закона, запрещающего поставки вооружений. В сообщении указывалось, что 11 из 30 компаний и организаций попали в санкционный список из-за поставок вооружений и материалов Ирану, российских компаний и организаций в этом перечне не было, соответственно они могли быть включены в список из-за поставки вооружений и материалов Сирии и КНДР.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.