Антидискриминационные нормы останутся в Трудовом кодексе - АП

У президента Петра Порошенко отметили, что Украина продолжит выполнять свои обязательства для получения безвизового режима с Евросоюзом

Решение парламентского комитета изъять из проекта нового Трудового кодекса так называемые антидискриминационные нормы президент Петр Порошенко считает неправильным и "даже провокационным" на фоне процесса визовой либерализации с ЕС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем Facebook.

По словам пресс-атташе, глава государства по дипломатическим каналам "заверил партнеров", что позиция комитета не найдет поддержки "ни в Раде, ни у президента".

"Украина выполняла, выполняет и будет выполнять все свои обязательства", - подчеркнул Цеголко.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко подчеркнула в Facebook, что проект Трудового кодекса в том виде, в котором его принял комитет, не найдет поддержки сессионного зала.

"Некоторые скандальные поправки будут обязательно ставиться на подтверждение (в частности, отменяющие антидискриминационные нормы) и, уверена, никогда не будут проголосованы залом. Прогнозирую, что проект Кодекса или будет проголосован без провокационных и скандальных поправок, или направлен в комитет на повторное чтение и приведена к европейским нормам и стандартам… Оценивать человека на работе нужно исключительно по его профессиональным качествам, а не по возрасту, полу, ориентации- это же очевидные вещи", - отметила она.

По мнению Геращенко, "парламентский талибан, который имеет дипломатические паспорта и давно путешествует по миру без виз, пытается на последнем этапе перечеркнуть весь тяжелый путь, который прошла Украина".

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10 ноября 2015 года были предприняты две попытки принять эту поправку, но обе провалились. Принятие закона, который входит в безвизовый пакет ЕС, провалили партия Ляшко, Самопомощь и бывшие регионалы (см. сайт Рады).

15 марта 2017 года комитет по вопросам соцполитики занятости и пенсионного обеспечения рассмотрел на заседании проект кодекса и голосами депутатов от БПП и Народного фронта рекомендовал его к окончательному принятию.

Изменения в кодекс гарантируют невозможность дискриминации по расовым, религиозным, половым признакам или сексуальной ориентации.

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