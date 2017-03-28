Сбои в системе э-декларирования: Минюст инициирует проверку

Рабочая группа по вопросам мониторинга работы системы э-декларирования договорилась о проведении сегодня внеочередного заседания НАПК

Министерство юстиции готово обратиться к Кабинету министров по поводу проведения независимой оценки системы электронного декларирования и реестра электронных деклараций, которыми занимается Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), из-за системных сбоев в работе реестра. Об этом на заседании специальной рабочей группы по вопросам мониторинга работы системы э-декларирования сообщила первый замминистра юстиции Наталья Севостьянова, передает пресс-служба Кабмина.



По ее словам, на сегодняшний день "сотни тысяч людей" не могут подать электронные декларации, как того требует законодательство, в связи с неспособностью системы обработать все данные и это грозит им уголовной ответственностью.



"Четвертый день реестр полностью не работает. Сегодня НАПК не способно обеспечить вторую волну декларирования. Это подставляет сотни тысяч людей под уголовную ответственность. Президент подписал закон, позволяющий тем, кто впервые подает декларации, подавать их до 1 мая. Но мы видим халатность и безответственность НАПК. Это все закончится очень плохо... Это, фактически, срыв электронного декларирования в 2017 году", - сказала Севостьянова.



Замглавы Минюста подчеркнула, что сейчас необходимо выяснить причину сбоев в работе реестра и проинформировать о проблеме руководство государства и правительства непосредственно, поскольку речь идет о как минимум 500 тысячах лиц, которым грозит до двух лет тюрьмы за несвоевременную подачу декларации или неподачу данных вообще.



Чиновница также добавила, что в Украине сейчас работает более 100 различных реестров, однако проблемы возникли лишь с реестром электронного декларирования.



"Мы неоднократно слышали, что система работает, однако сегодня мы видим, что все заявления не соответствуют действительности. Да, возможно, это самый большой период нагрузки, так надо было с самого начала выйти и сказать, что реестр может выдержать столько-то деклараций в сутки. А сегодня мы будем только надеяться, что граждане, которые не спят пятые сутки, смогут в суде доказать свою правоту", - отметила Севостьянова.



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В ходе заседания рабочей группы ее участники договорились сегодня, 28 марта, провести внеочередное заседание НАПК при участии представителей общественности и администраторов реестра э-деклараций, выяснить причины происходящего, предложить решение существующей проблемы и доложить о результатах заседания Кабмину и лично премьер-министру Владимиру Гройсману.

Единый госреестр электронных деклараций последние несколько дней не функционирует из-за большого количества желающих подать декларации за 2016 год.

Сегодня, 28 марта, член НАПК Руслан Рябошапка назвал ситуацию с функционированием реестра деклараций "взрывоопасной".

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