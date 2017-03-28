Глава НАПК прокомментировала сбои в реестре э-деклараций

Корчак сообщила, что НАПК не является администратором реестра, а потому не могло самостоятельно устранить проблему

О причинах неполадок с реестром электронных деклараций известно администратору реестра - государственному предприятию "Украинские специальные системы", которое и должно обеспечивать его бесперебойную работу. Сегодня в "УСС" пообещали откорректировать работу реестра под необходимое количество сессий до завтра. Об этом сообщила глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак на своей странице в Facebook.

"Мы не снимаем с себя ответственности, потому что НАПК - владелец реестра. Но владелец и администратор на сегодняшний день - это две разных организации. Есть НАПК и есть ГП "УСС", - написала она.

По словам Корчак, НАПК на протяжении последних дней пыталось повлиять на "УСС", "заваливая" их письмами и требуя принять меры.

Она также сообщила, что агентство не проводило брифинги для разъяснения ситуации, чтобы "не устраивать телевизионные шоу" и не создавать ажиотаж среди декларантов.

Сегодня в НАПК заявили, что что госпредприятие "УСС" не предоставило им информацию о причинах перебоев и предпринимаемых мерах по их устранению в работе Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что Единый государственный реестр электронных деклараций не работает уже неделю.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.