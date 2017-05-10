Тиллерсон: Санкции против России останутся в силе

Госсекретарь США подчеркнул необходимость прогресса в деле полного выполнения минских соглашений

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не отменит действия, которые их вызвали. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Согласно сообщению, Тиллерсон с Лавровым обсудили важность победы над ИГ, де-эскалации в Сирии и обеспечения того, чтобы гуманитарная помощь достигала сотен тысяч мирных жителей по всей стране. Кроме того, стороны вновь заявили о поддержке проводимого под руководством ООН политического процесса в Женеве, который призван обеспечить долговременное урегулирование конфликта.

"Что касается Украины, то секретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса в деле полного выполнения минских соглашений. Санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не отменит действия, которые их вызвали", - сказано в сообщении.

Сегодня, 10 мая в США Лавров встретился с Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом. По сообщениям СМИ, на встрече обсуждались темы Сирии, Украины, арабо-израильского конфликта, а также встреча Трампа с Путиным.

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