СБУ: Мужчина из фильма о Шеремете уволен три года назад
Игорь Устименко, который был возле дома журналиста Павла Шеремета перед убийством, был уволен из Службы безопасности 29 апреля 2014 года. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на странице в Facebook.
Гитлянская отметила, что журналисты не обращались с запросом до выхода фильма в эфир.
"Если бы журналисты обратились к нам с запросом об Устименко не после выхода в эфир, а до нее, возможно, не было бы о чем рассказывать", - говорится в сообщении.
Ранее журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP опубликовали документальный фильм об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
В нем говорится, что бывший сотрудник СБУ Устименко на протяжении нескольких часов ночью перед убийством находился возле дома журналиста.
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