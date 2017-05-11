Сбивать и топить: Генштаб готов к любым сценариям вторжения из РФ

Начальник Генштаба Украины рассказал LIGA.net, готова ли Украина к неожиданным сценариям со стороны Москвы

Генеральный штаб Украины разработал несколько сценариев на случай агрессивных действий России - неожиданностей не будет. Об этом рассказывается в большом спецпроекте LIGA.net, посвященном трехлетию российско-украинской войны "Война 2017".

В Генштабе готовятся вплоть до отражения высадки вражеского десанта на побережье под Николаевом и Одессой, тренируются сбивать российские самолеты с десантом. Одновременно спецслужбы и армия укрепляют позиции вдоль непризнанного Приднестровья - фактически захваченного и контролируемого россиянами анклава на востоке Молдовы. Украина, по данным LIGA.net, ведет переговоры со спецслужбами европейских стран и координирует с ними работу по противодействию агрессору на этом и других направлениях.

"Было бы непрофессионально раскрывать детали... Скажем так, мы готовы ответить на угрозы", - заявил LIGA.net представитель СБУ Александр Ткачук.

В СБУ сообщили, что россияне активно используют Приднестровье для тайных военных операций против Украины. В том числе выявили факт передачи российскими спецслужбами взрывчатки с территории оккупированного Приднестровья. "Теракт планировали устроить в Хмельницкой области", - сообщили в СБУ.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко согласился прокомментировать LIGA.net различные сценарии действий со стороны РФ, в том числе возможное официальное вторжение и вывод войск РФ на линию разграничения под флагом России. Начальник ГШ, не раскрывая деталей, отметил, что на этот случай "наработаны планы адекватного реагирования". По его словам, российские войска в Донбассе по команде из Кремля в любой момент могут сменить флаги боевиков на триколоры и усилить группировку российских войск - это не будет неожиданностью.



Говоря о ситуации на юге Украины и возможном вторжении с моря в районе Одессы и Николаева, Муженко отметил, что подготовка к обороне южных рубежей страны "осуществляется постоянно". "Мы предполагаем такое возможное развитие событий. Осуществляется подготовка к нейтрализации угроз", - заверил он.

Распространенный вопрос - что же с украинской противовоздушной обороной к 2017-м году. Не повторится ли ситуация с Крымом, когда отдельные ответственные военнослужащие отказались сбивать российские военно-транспортные самолеты, которые садились в Крыму и высаживали оккупантов? Начальник Генштаба говорит: по сравнению с 2014-м годом ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону и армия уже совсем другая. "Сегодня ПВО надежно защищает воздушное пространство Украины. Хотя некоторые проблемы имеют место и продолжается работа по их устранению", - сказал Муженко.



По его словам, куда более важная задача - обеспечение необходимым количеством военной техники Военно-воздушные силы, для чего государству необходимы финансовые ресурсы с учетом расширения промышленного потенциала предприятий ОПК.

Отвечая на вопрос, видит ли он угрозы со стороны оккупированного россиянами Приднестровья, Муженко отметил, что армия "готова действовать адекватно на любом направлении" и "осуществляет постоянную подготовку к выполнению задач по назначению".



При этом, по словам начальника Генштаба, россияне все активнее ведут против Украины информационную войну, используя "как некоторых внутренних агентов влияния, в том числе и политических, или тех, кто формирует общественное мнение, так и подчиненные средства массовой информации".

"Противник стремится посеять среди военнослужащих и командиров неуверенность в правомерности своих действий и решений, сомнение в нашей способности одержать победу над агрессором. Идет постоянная дискредитация высшего руководства Генерального штаба, в том числе генералов. Это четкие признаки информационно-психологической операции, которые свидетельствуют о подготовке Кремля к агрессивным действиям и эскалации конфликта", - добавил Муженко.

Кроме того, Украина предпримет меры в связи с российскими учениями "Запад 2017", которые пройдут в сентябре. "Генштаб ВСУ отслеживает подготовку к этим учениям и примет необходимые для укрепления обороноспособности государства меры, в том числе во время активной фазы учений "Запад-2017", - заявил Муженко.

По его словам, Украина готовится и тщательно планирует свои действия в связи с российскими "учениями". "Обработаны планы и замыслы, которые касаются не только ВСУ", - сказал он, не раскрывая деталей. Вместе с тем, сообщил Муженко, армия проведет комплекс военных учений: от подготовки органов военного управления оперативно-стратегического уровня, заканчивая подготовкой частей и подразделений, нацеленных на отражение российской агрессии.