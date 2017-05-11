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Дело Шеремета: полиция хочет допросить авторов фильма и Устименко

11.05.2017 13:58
Создатели фильма-расследования "Убийство Павла" и экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко вызваны на допрос в Нацполицию
Дело Шеремета: полиция хочет допросить авторов фильма и Устименко
Арсен Аваков

Министерство внутренних дел вызывает на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков по результатам совещания следственной группы полиции, пишет Украинская правда.

"Убирая эмоции, многие факты в этом расследовании нас заинтересовали и мы вызываем на допрос авторов, а также Игоря Устименко", - сказал он.

10 мая 2017 года журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP опубликовали документальный фильм об убийстве Шеремета, в котором говорится, что сотрудник СБУ Устименко ночью перед убийством несколько часов находился возле дома журналиста. В СБУ после этого заявили, что Устименко был уволен в апреле 2014 года.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи. 

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство. Нацполиция обнародовала видео с камер наблюдения, на которых видно, что взрывное устройство закладывали ночью накануне убийства мужчина и женщина. В полиции заявили, что разрабатывают пять версий мотивов убийства. 8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков сказал, что следствие выявило данные о тех, кто может быть замешан в убийстве.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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