Москва потратила $2 млрд на террористов в Донбассе в 2016-м году

В этом году Владимир Путин поставил задачу сократить расходы за счет так называемой национализации украинских предприятий

Человек по фамилии Курченко используется российскими властями как прокладка в рамках так называемой национализации на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом рассказывается в большом спецпроекте LIGA.net, посвященном трехлетию российско-украинской войны "Война 2017".

"Россия не собирается уходить из Донецка и Луганска. Она, наоборот, интегрируется туда все глубже. Сейчас, говорит первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, там продолжается рейдерство и воровство предприятий - то, что россияне и их ставленники в Донбассе называют "национализацией", - сказано в материале.



"Местное население грабят и лишают работы, создаются предпосылки для тяжелейших гуманитарных проблем, увеличиваются угрозы техногенных и экологических катастроф. Оккупанты разрушают инфраструктуру и возможности для нормальной работы и жизни", - говорит вице-спикер Рады.

По версии собеседников в окружении президента Петра Порошенко, россияне устроили так называемую национализацию в Донбассе с одной целью. Владимир Путин, по их словам, ищет пути снижения расходов на содержание террористических анклавов в Донецке и Луганске. "По данным наших аналитиков, только за 2016-й год россияне потратили на Донбасс порядка $2 миллиардов. Это в целом на все. Сейчас их цель - если не сделать эти территории окупаемыми, то хотя бы снизить расходы", - утверждает собеседник LIGA.net в АП.

По мнению Банковой, в результате блокады Донбасса и последовавшей за этим "национализации", россияне смогут снизить затраты на войну до $1 миллиарда в год в результате передела собственности, уплаты налогов в РФ и перенаправления экспорта с захваченных предприятий. С другой стороны, практически все захваченные россиянами предприятия - прямые конкуренты заводов, существующих в России. Не исключено, что для украденных заводов "национализация" в итоге закончится банкротством и превращением в металлолом.

За "национализацию" в Донбассе, по данным собеседников, отвечает силовое крыло Путина - люди из орбиты главы ФСБ Александра Бортникова, на которого Западом наложены санкции. Подчиненные и связанные с ним силовики, по данным источников LIGA.net, контролируют подставное лицо по фамилии Курченко. "Самого Курченко никогда не было и нет как самостоятельной фигуры. Как и прежде, он просто тряпичная кукла. Поскольку выбора ему никто не оставляет, то через него налаживают схемы поставки сырья и продукции с оккупированных территорий Донбасса в Россию. Один из примеров такого контроля - Харцызский трубный завод", - говорит источник в АП.

Кроме того, рассказывая о ситуации на оккупированных территориях, в окружении президента объяснили и решение россиян и их людей из террористических организаций ДНР и ЛНР выдавить Рината Ахметова из Донбасса и запретить ему поставки гуманитарной помощи гражданским на оккупированной территории. "На Ахметова давили напрямую из Кремля из-за его поддержки политических партий в Украине. Говорили: хочешь кому-то платить - плати Оппозиционному блоку, а лучше вообще не лезь в политику", - утверждают собеседники.

Продолжение читайте в спецпроекте "Война 2017"

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