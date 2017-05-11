Почти 300 человек не хотят возвращаться к боевикам по обмену

РФ и ее ставленники требуют отдать им 640 человек. Почти 300 из них против возвращения в ОРДЛО. Украина требует вернуть 128 заложников

Россия требует от Украины освобождения 640 правонарушителей в обмен на 128 украинских заложников. Вопрос освобождения заложников должен стать главным на встрече в Минске 15 мая. Об этом сегодня на брифинге сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

"15 мая пройдет очередная встреча в Минске. Украина настаивает, чтобы основным вопросом как в гуманитарной подгруппе, так и в трехсторонней контактной группе, была информация о проведении верификации… Украина борется за освобождение 128 человек, которые находятся на оккупированных территориях. Другая сторона подает списки, в которых более 600 человек, с требованием освободить их, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников. Но среди этих 640 человек почти 300 тех, кто совершил преступления против государства Украина, но они не хотят возвращаться на оккупированные территории", - сказала она.

Геращенко напомнила, что уже четыре месяца ведутся переговоры о том, кто должен засвидетельствовать отказ правонарушителей возвращаться на оккупированные территории. Террористические организации отказались от участия в верификации таких международных организаций как Красный крест и мониторинговая миссия ООН по правам человека.

"Наконец мы остановились на ОБСЕ. В эти дни продолжается процедура верификации, в ней принимает активное участие СБУ, офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека… и, в качестве компромисса, несколько женщин - матерей задержанных за преступления против государства Украина. Я надеюсь, что до 15 мая эта процедура будет завершена. И мы хотим подвести итоги, чтобы приблизиться к полному формированию списков и определению даты освобождения заложников", - добавила она.

Геращенко также сообщила, что представители террористических организаций с подачи своих российских кураторов требуют амнистии из этого списка в 640 человек для 62-х, которые по законодательству Украины не подпадают под амнистию, так как совершили тяжкие преступления. "Сейчас это очень серьезная проблема в нашей дискуссии", - подчеркнула она.

28 апреля началась верификация тех лиц, которые совершили преступления против Украины, но в рамках законодательства их можно помиловать ради освобождения украинских заложников в оккупированном Донбассе.

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