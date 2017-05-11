Безвизовый режим важен для деоккупации Донбасса - Порошенко
Президент Петр Порошенко заявил, что предоставление безвизового режима Украине важно для деоккупации Донбасса. Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1.
По словам Порошенко, безвизовый режим важен для политики деоокупации страны и деоккупации Донбасса.
"Нужно возвращаться домой этим оккупированным территориям", - сказал Порошенко.
"Украинский паспорт войдет в 40 наиболее привлекательных паспортов мира относительно возможности путешествий", - отметил президент.
Он уточнил, что, когда речь шла о создании привлекательных условий в вопросе деоккупации территорий, то имелось в виду именно то, чтобы их жители были заинтересованы в получении украинских паспортов.
Порошенко добавил, что уровень жизни в ОРДЛО очень низкий, это касается и зарплат.
11 мая Совет министров Европейского Союза утвердил решение о предоставлении безвизового режима для Украины. Произошло это на заседании коллегии министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС.
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6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, а 26 апреля визовую либерализацию с Украиной одобрили и послы Евросоюза (комитет постоянных представителей ЕС - COREPER).
Украинцы смогут въезжать без виз в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.
Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.
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