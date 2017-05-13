Суд дал разрешение на арест заместителя Кернеса
Апелляционный суд Киева утвердил ходатайство об аресте заместителя городского главы Харькова Татьяны Овинниковой. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
Арест произведен в рамках дела о разворовывании 650 Га земли руководителями Харьковского городского совета.
Как сообщил Луценко, суд вынес решение об аресте с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривень.
12 мая сотрудники Нацполиции по согласованию с ГПУ составили на члена НАПК административные протоколы за нарушение норм антикоррупционного законодательства.
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