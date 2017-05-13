Суд дал разрешение на арест заместителя Кернеса

Суд вынес решение об аресте Овинниковой с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривень

Апелляционный суд Киева утвердил ходатайство об аресте заместителя городского главы Харькова Татьяны Овинниковой. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Арест произведен в рамках дела о разворовывании 650 Га земли руководителями Харьковского городского совета.

Как сообщил Луценко, суд вынес решение об аресте с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривень.

12 мая сотрудники Нацполиции по согласованию с ГПУ составили на члена НАПК административные протоколы за нарушение норм антикоррупционного законодательства.

Читайте также: В Запорожье по заявлению студентов задержан доцент-взяточник

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.