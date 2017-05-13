Суд ООН определился с графиком по делу Украина против России

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что у Украины есть год и месяц для того, чтобы передать суду документы об агрессии России

Представители Украины, государства-оккупанта РФ и председатель Международного суда ООН Ронни Абрахам согласовали график дальнейшего рассмотрения иска официального Киева к Москве по двум конвенциям ООН. Об этом сообщила замглавы МИД Елена Зеркаль, представляющая Украина на этих слушаниях, пишет Европравда.

По ее словам, заседание 12 мая в Гааге носило процедурный характер. Ранее МИД сообщал, что именно в этот день будет определен календарный график дальнейших судебных процедур в суде ООН.

Зеркаль отметила, что у Украины есть год и месяц для представления документальных свидетельств о действиях России: этот срок истекает 12 июня 2018 года.

После этого у РФ есть точно такой срок для представления так называемого контрмеморандума возражений к данным, предоставленным украинской стороной.

Таким образом, позиция обеих сторон будет в суде только 12 июля 2019 года. Далее суд должен определить новый график для предоставления сторонами комментариев на позиции друг друга.

Зеркаль утверждает, что "довольна" решением по графику. "Сроки подачи меморандума, 13 месяцев, соответствуют общему намерению украинской стороны", - пояснила она.

В ближайшее время Суд ООН должен официально опубликовать данные о согласованном календарном графике.

19 апреля, Международный суд ООН в Гааге согласился ввести меры по иску Украины против РФ для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. Вместе с тем, суд отказал во введении временных мер против РФ относительно Конвенции по запрещению финансирования терроризма. Также суд призвал Украину и Россию к полному выполнению минских соглашений для прекращения войны в Донбассе.

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