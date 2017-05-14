Порошенко: У меня есть кандидаты на должность главы НБУ

Президент Петр Порошенко рассматривает несколько кандидатур на должность главы Национального банка, но озвучит их фамилии только после консультаций с Верховной Радой. Об этом он сообщил на пресс-конференции в воскресенье, 14 мая, передает корреспондент LIGA.net.

Порошенко напомнил, что увольнять Валерию Гонтареву с должности главы НБУ будет парламент. "Глубоко уверен, что это голосование должно быть тогда, когда мы получим кандидатуру с поддержкой Верховной Рады. У меня есть несколько кандидатов, но до обсуждения их с представителями Верховной Рады считаю некорректным называть фамилии", - сказал он.

Порошенко уточнил, что может внести кандидатуру нового главы НБУ до середины июля.

"Я не исключаю что это может произойти и до летних парламентских каникул", - сказал он.

Президент добавил, что благодарен Гонтаревой за работу. По его мнению, она добилась финансовой стабилизации, очищения банковской сферы от проблемных банков, которые были "как раковая опухоль еще с кризиса 2008 года", навела порядок в рефинансировании и решила проблему с накоплением золотовалютных резервов. Он добавил, что с учетом 1,1 млрд средств Януковича остаток золотовалютных резервов превысил $18 млрд.

10 апреля Гонтарева на пресс-конференции объявила о своей отставке с 10 мая.

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