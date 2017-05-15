Порошенко обсудит с Меркель совместное давление на РФ по Донбассу

Глава МИД Павел Климкин сообщил, что президент и канцлер находятся в постоянном контакте по будущим переговорам, которые состоятся "в ближайшее время"

Президент Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель на ближайших переговорах обсудят совместное давление на Россию с целью заставить государство-агрессор выполнить условие минских соглашений о достижении необходимого уровня безопасности для деоккупации Донбасса. Об этом на брифинге по итогам встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.



"Первый вопрос - как совместно работать над тем, чтобы давить на Россию, чтобы она выполнила то, что должна сделать в Донбассе, выполнить ту логику, которая разделяется нами - и это достижение необходимого уровня безопасности для возвращения Донбасса к нормальной жизни - и потом начать переходный процесс для реинтеграции Донбасса", - сказал он.



Глава МИД подчеркнул, что процесс деоккупации ОРДЛО будет возможен лишь после того, как "российские регулярные войска, наемники, оружие выйдут с территории Украины, а банды, которые там существуют, будут разоружены и международное общество будет вместе с нами контролировать ситуацию".

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Также Климкин отметил, что сейчас Порошенко находится в постоянном контакте с Меркель касательно будущих переговоров, которые, по его словам, состоятся "в ближайшее время".

14 мая 2017 года Порошенко заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин не собирается выполнять минские договоренности, однако они позволяют привлечь Россию к ответственности.



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