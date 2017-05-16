В армии перечислили, кто из офицеров запаса освобожден от призыва

Юристы ВСУ назвали основания для отсрочки от призыва или освобождения от него офицеров из тех, кто закончил военные кафедры, но не служил в армии

Юридическая служба Вооруженных Сил Украины разъяснила, кто из закончивших военные кафедры офицеров запаса в 2017 году не будет призван в армию, и кто имеет право на отсрочку. Как уточнили в Генштабе, призванные выполняют те же обязанности и обладают теми же правами, льготами и видами обеспечения, что и офицеры-контрактники.

На службу могут призвать лица в возрасте до 43 лет, которые прошли полный курс подготовки офицеров запаса, имеют высшее образование не ниже бакалавра, и которым присвоено первичное офицерское звание. Срок службы - полтора года от дня направления в воинскую часть из военкомата.

Основанием для отсрочки от призыва могут быть:

- семейные обстоятельства (беременная жена, жена-инвалид, ребенок-инвалид, двое и больше детей, ребенок в возрасте до трех лет или старше этого возраста, который воспитывается без матери в связи с ее смертью или по решению суда; нетрудоспособные родители, опекуны или те, над которыми призывник осуществляет опеку, если нет других содержащих; одинокие отец или мать, у которых на иждивении находятся двое или более несовершеннолетних детей, до достижения старшим из них совершеннолетия при условии официального трудоустройства призывника);

- состояние здоровья (временно негоден к службе - отсрочка до года);

- получение образования (один раз за весь период обучения лицам, обучающимся в вузах с дневной формой обучения и во время получения следующего высшего образования; в средних или высших духовных учебных заведениях с дневной формой обучения; интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства; учащимся по договорам в учебных заведениях других государств);

- продолжение профессиональной деятельности на весь период работы/службы (педагогам с полным высшим образованием; медикам при условии полной нагрузки на должности в сельской местности; священникам после высших или средних духовные учебных заведений, занимающих должность в религиозных организациях; сельскими, поселковыми, городскими главам; кандидатам (докторам) наук, работающим на должностях по специальности; резервистами и полицейским.).

Кроме того, подследственным офицерам запаса предоставляется отсрочка от призыва до принятия решения суда.

Офицеры запаса, отчисленные из учебных заведений по собственному желанию, за невыполнение учебного плана, нарушение условий контракта и недисциплинированность теряют право на отсрочку независимо от их повторного зачисления или обновления. Право на отсрочку не теряют те, кто прервал обучение в связи с получением академического отпуска по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам.

Отсрочка предоставляется исключительно по решению аттестационной комиссии облвоенкомата. Те, кому она предоставлена, обязаны ежегодно до 1 октября подавать в военкомат подтверждающие это право документы.

Освобождаться от призыва в мирное время могут:

- признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе в мирное время;

- достигли 43-летнего возраста до дня начала военной службы;

- выполнившие обязанности службы в военном резерве в течение двух контрактов;

- имевшие отца или мать, родного брата или сестру, которые погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных;

- до приобретения гражданства прошли военную службу в других государствах;

- были осуждены за совершение преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания.

Призыву также не подлежат офицеры запаса, проходившие военную службу.

Читайте также: Будет ли призыв офицеров запаса: подробности от Генштаба

Привлечение призывников из офицерского запаса в АТО будет происходить только после прохождения обязательной подготовки в военных вузах не менее 3 месяцев.

5 января в Генштабе сообщили, что в 2017 году будут призывать на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили. Всего планируется призвать около четырех тысяч человек.

Читайте также: МИД протестует против призыва крымчан в российскую армию

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.