В армии перечислили, кто из офицеров запаса освобожден от призыва
Юридическая служба Вооруженных Сил Украины разъяснила, кто из закончивших военные кафедры офицеров запаса в 2017 году не будет призван в армию, и кто имеет право на отсрочку. Как уточнили в Генштабе, призванные выполняют те же обязанности и обладают теми же правами, льготами и видами обеспечения, что и офицеры-контрактники.
На службу могут призвать лица в возрасте до 43 лет, которые прошли полный курс подготовки офицеров запаса, имеют высшее образование не ниже бакалавра, и которым присвоено первичное офицерское звание. Срок службы - полтора года от дня направления в воинскую часть из военкомата.
Основанием для отсрочки от призыва могут быть:
- семейные обстоятельства (беременная жена, жена-инвалид, ребенок-инвалид, двое и больше детей, ребенок в возрасте до трех лет или старше этого возраста, который воспитывается без матери в связи с ее смертью или по решению суда; нетрудоспособные родители, опекуны или те, над которыми призывник осуществляет опеку, если нет других содержащих; одинокие отец или мать, у которых на иждивении находятся двое или более несовершеннолетних детей, до достижения старшим из них совершеннолетия при условии официального трудоустройства призывника);
- состояние здоровья (временно негоден к службе - отсрочка до года);
- получение образования (один раз за весь период обучения лицам, обучающимся в вузах с дневной формой обучения и во время получения следующего высшего образования; в средних или высших духовных учебных заведениях с дневной формой обучения; интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства; учащимся по договорам в учебных заведениях других государств);
- продолжение профессиональной деятельности на весь период работы/службы (педагогам с полным высшим образованием; медикам при условии полной нагрузки на должности в сельской местности; священникам после высших или средних духовные учебных заведений, занимающих должность в религиозных организациях; сельскими, поселковыми, городскими главам; кандидатам (докторам) наук, работающим на должностях по специальности; резервистами и полицейским.).
Кроме того, подследственным офицерам запаса предоставляется отсрочка от призыва до принятия решения суда.
Офицеры запаса, отчисленные из учебных заведений по собственному желанию, за невыполнение учебного плана, нарушение условий контракта и недисциплинированность теряют право на отсрочку независимо от их повторного зачисления или обновления. Право на отсрочку не теряют те, кто прервал обучение в связи с получением академического отпуска по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам.
Отсрочка предоставляется исключительно по решению аттестационной комиссии облвоенкомата. Те, кому она предоставлена, обязаны ежегодно до 1 октября подавать в военкомат подтверждающие это право документы.
Освобождаться от призыва в мирное время могут:
- признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе в мирное время;
- достигли 43-летнего возраста до дня начала военной службы;
- выполнившие обязанности службы в военном резерве в течение двух контрактов;
- имевшие отца или мать, родного брата или сестру, которые погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных;
- до приобретения гражданства прошли военную службу в других государствах;
- были осуждены за совершение преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания.
Призыву также не подлежат офицеры запаса, проходившие военную службу.
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5 января в Генштабе сообщили, что в 2017 году будут призывать на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили. Всего планируется призвать около четырех тысяч человек.
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