За заместителя Кернеса внесли залог в 30 млн гривень

Адвокат заммэра, которую подозревают в завладении земельными участками, рассказала, что залог собирали - разные люди переводили деньги на счет

За вице-мэра Харькова Татьяну Овинникову, которую подозревают в деле о расхищении земли, внесли залог в сумме 30 млн грн. Об этом сообщает Укринформ.



Деньги уже поступили на счет Апелляционного суда в Киеве.



По словам адвоката вице-мэра Юлии Плетневой, деньги собирали пять дней - люди перечисляли от трех тысяч до 100 тысяч и больше.



ГПУ считает, что заммэра Харькова Овинникова якобы способствовала завладению земельными участками в городе общей площадью более 25 гектар, что нанесло убытков почти на 129 млн гривень.



12 мая 2017 года глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство об аресте зама Кернеса Татьяны Овинниковой с возможностью залога в сумме 30 млн грн.

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