Порошенко допустил пересмотр запрета российских соцсетей и ТВ
Президент Петр Порошенко заявил, что указ о новых санкциях против России, которым предполагается блокирование доступа к некоторым российским сайтам и соцсетям, будет пересмотрен после прекращения российской агрессии против Украины. Об этом он сказал после церемонии подписания законодательного решения о безвизовом режиме для Украины, сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем Twitter.
"Мы пересмотрим запрет российских телеканалов и блокирование сайтов после того, как последний российский солдат уйдет из Украины, - Порошенко", - написал Цеголко.
15 мая 2017 года Петр Порошенко подписал новый указ о санкциях против 467 юридических и 1228 физлиц. В список юрлиц попали сервисы Яндекса, а также соцсети Вконтакте и Одноклассники. Согласно указу, который вступил в силу 17 мая, интернет-провайдеры должны ограничить доступ к перечисленным ресурсам. Президент призвалукраинцев покинуть российские соцсети и сообщил о закрытии своих официальных страниц в них.
Для полного блокирования этих российских сайтов нужно около двух лет и $1 млрд,заявили в Интернет-ассоциации Украины. Представитель уполномоченного Рады по правам человека заявил, что блокирование любых интернет-ресурсов возможно только в суде, а Репортеры без границ посчитали это "наступлением на свободу слова и информации".
В СБУ сообщили, что разрабатывают механизм блокирования сайтов из списка СНБО.
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