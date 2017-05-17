Порошенко допустил пересмотр запрета российских соцсетей и ТВ

"Когда последний российский солдат уйдет из Украины", - сказал глава государства

Президент Петр Порошенко заявил, что указ о новых санкциях против России, которым предполагается блокирование доступа к некоторым российским сайтам и соцсетям, будет пересмотрен после прекращения российской агрессии против Украины. Об этом он сказал после церемонии подписания законодательного решения о безвизовом режиме для Украины, сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем Twitter.

"Мы пересмотрим запрет российских телеканалов и блокирование сайтов после того, как последний российский солдат уйдет из Украины, - Порошенко", - написал Цеголко.

15 мая 2017 года Петр Порошенко подписал новый указ о санкциях против 467 юридических и 1228 физлиц. В список юрлиц попали сервисы Яндекса, а также соцсети Вконтакте и Одноклассники. Согласно указу, который вступил в силу 17 мая, интернет-провайдеры должны ограничить доступ к перечисленным ресурсам. Президент призвалукраинцев покинуть российские соцсети и сообщил о закрытии своих официальных страниц в них.

Для полного блокирования этих российских сайтов нужно около двух лет и $1 млрд,заявили в Интернет-ассоциации Украины. Представитель уполномоченного Рады по правам человека заявил, что блокирование любых интернет-ресурсов возможно только в суде, а Репортеры без границ посчитали это "наступлением на свободу слова и информации".

В СБУ сообщили, что разрабатывают механизм блокирования сайтов из списка СНБО.

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