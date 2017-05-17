USD:  26.27  26.52   EUR:  28.80  29.52  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко допустил пересмотр запрета российских соцсетей и ТВ

17.05.2017 16:30
"Когда последний российский солдат уйдет из Украины", - сказал глава государства
Порошенко допустил пересмотр запрета российских соцсетей и ТВ
Фото: twitter.com/stsegolko

Президент Петр Порошенко заявил, что указ о новых санкциях против России, которым предполагается блокирование доступа к некоторым российским сайтам и соцсетям, будет пересмотрен после прекращения российской агрессии против Украины. Об этом он сказал после церемонии подписания законодательного решения о безвизовом режиме для Украины, сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем Twitter.

"Мы пересмотрим запрет российских телеканалов и блокирование сайтов после того, как последний российский солдат уйдет из Украины, - Порошенко", - написал Цеголко.

15 мая 2017 года Петр Порошенко подписал новый указ о санкциях против 467 юридических и 1228 физлиц. В список юрлиц попали сервисы Яндекса, а также соцсети Вконтакте и Одноклассники. Согласно указу, который вступил в силу 17 мая, интернет-провайдеры должны ограничить доступ к перечисленным ресурсам. Президент призвалукраинцев покинуть российские соцсети и сообщил о закрытии своих официальных страниц в них.

Для полного блокирования этих российских сайтов нужно около двух лет и $1 млрд,заявили в Интернет-ассоциации Украины. Представитель уполномоченного Рады по правам человека заявил, что блокирование любых интернет-ресурсов возможно только в суде, а Репортеры без границ посчитали это "наступлением на свободу слова и информации".

В СБУ сообщили, что разрабатывают механизм блокирования сайтов из списка СНБО. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 