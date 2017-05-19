Раду просят снять неприкосновенность с трех депутатов

В ходе проверки э-деклараций подготовлены представления на лишение депутатского иммунитета Геннадия Бобова, Евгения Дейдея и Андрея Лозового

Генеральная прокуратура внесет в Верховную Раду представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (группа Відродження), Евгения Дейдея (Народный фронт) и Андрея Лозового (Радикальная партия), подготовленные в ходе проверки электронных деклараций парламентариев. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.



"В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 прим. 1 УК), Евгения Дейдея (ст. 368 прим. 2 УК) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 прим. 2 УК)", - сообщил он.



Согласно указанным Луценко статьям Уголовного кодекса, Бобова подозревают в уклонении от уплаты налогов и внесении в декларацию недостоверной информации, Дейдея - в незаконном обогащении, Лозового - в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.

Читайте также: Депутаты просят Луценко лишить Вилкула неприкосновенности

Дейдей и Лозовой были избраны в Раду по партийным спискам Народного фронта и Радикальной партии, а Бобов прошел самовыдвиженцем по одномандатному округу N196 в Черкасской области.

15 февраля 2017 года Луценко заявил о намерении внести в парламент представления о привлечении к ответственности трех народных депутатов за неуплату налогов.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.