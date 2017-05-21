Турция утвердила безвизовые поезки для украинцев

Власти Турции официально объявили о возможности для украинцев въезжать в страну без виз, по ID-картам

Турция официально опубликовала решение о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признание внутреннего украинского паспорта, ID-карты, как проездного документа для поездок граждан Украины в Турцию. Об этом сообщил председатель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк на своей странице в Facebook.

"Турецкие власти 20 мая официально опубликовала решение 2017/10324 о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признание нового (внутреннего) украинского паспорта (ID-карты) в качестве проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию", - уточнил он.

Публикация решения означает, что украинцы уже скоро смогут ездить в Турцию по ID-картам без загранпаспорта, добавил Соколюк.

По словам главы ГМС, украинцы уже оформили более 550 тыс. ID-карт.

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