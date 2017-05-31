В Харьковской области военкома задержали на получении $1 тыс
В одном из районных военкоматов Харьковской области военная прокуратура совместно с СБУ задержала военного комиссара при получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры сил АТО.
По версии прокуратуры, военком требовал и получил $1000 за содействие в уклонении от военной службы.
Служащего задержали при передаче денег. Взятку изъяли.
Решается вопрос о сообщении военкому о подозрении по ч.3 ст.368 УК (получение неправомерной выгоды с вымогательством).
Ранее СБУ сообщала о задержании сотрудника Кировоградского областного военного комиссариата, который за взятки выдавал "белые" билеты о непригодности к военной службе.
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