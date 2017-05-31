Дело фискалов: экс-губернатор Луганской области не внес залог

Прокуратура просит суд арестовать фигуранта дела о "налоговых площадках" Александра Антипова, который не нашел 15 млн гривень в пятидневный срок

Заподозренный в коррупции по схемам "налоговых площадок" экс-губернатор Луганской области и бывший руководитель областной налоговой Александр Антипов не внес 15 млн грн залога в обозначенный судом пятидневный срок, потому следователи просят его арестовать. Об этом у себя в Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Завтра (31 мая, - ред.) в 09:00 мы сдаем в Печерский суд города Киева ходатайство об изменении на более строгую (арест) меру пресечения для бывшего председателя ГНА в Луганской области, подозреваемого Антипова", - написал он.

По словам Матиоса, экс-губернатор не внес в течение пяти дней определенный ему судом залог в размере 15 млн грн.

Вчера вечером Антипову следователи военной прокуратуры (кроме ранее объявленного подозрения по ч. 1 ст. 255 и ст. 364) объявили новое подозрение по ч. 3 ст. 209 УК (легализация доходов, полученных преступным путем).

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24 мая 2017 года прошла масштабная операция против коррупции среди экс-чиновников бывшего Министерства доходов и сборов. Более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях. Были задержаны 26 действующих и бывших руководителей налоговой службы, часть из них доставили в Киев вертолетами.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что операция во многом стала возможной якобы благодаря неким показаниям отстраненного главы ГФС Романа Насирова. Глава МВД сказал, что последний якобы помогал следствию еще до своего задержания.

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