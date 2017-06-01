Конкурс в Совет общественного контроля: предварительные итоги
Стали известны предварительные результаты голосования в Совет общественного контроля при НАБУ. Их сообщил глава совета Алексей Гриценко на странице в Facebook.
Интернет голосование закончилось в полночь 31 мая. Официальные результаты будут известны 6 июня.
Предварительно больше всего голосов набрали представитель ГО Автомайдан Роман Маселко, представитель ГО Стоп коррупции Роман Бочкала и представитель Transparency International Катерина Рыженко.
Всего было подано резюме 20 человек, а в состав коллегиального органа войдут 15 человек. Кандидатов предлагали общественные объединения антикоррупционной деятельности.
Голосование длилось с 19 мая.
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