Конкурс в Совет общественного контроля: предварительные итоги

В состав Совета обшественного контроля при НАБУ пройдут 15 из 20 кандидатов, которых выбирали онлайн-голосованием

Стали известны предварительные результаты голосования в Совет общественного контроля при НАБУ. Их сообщил глава совета Алексей Гриценко на странице в Facebook.



Интернет голосование закончилось в полночь 31 мая. Официальные результаты будут известны 6 июня.



Предварительно больше всего голосов набрали представитель ГО Автомайдан Роман Маселко, представитель ГО Стоп коррупции Роман Бочкала и представитель Transparency International Катерина Рыженко.

Всего было подано резюме 20 человек, а в состав коллегиального органа войдут 15 человек. Кандидатов предлагали общественные объединения антикоррупционной деятельности.

Голосование длилось с 19 мая.

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