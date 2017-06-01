Квасьневский: Придет день, когда Россия пойдет на уступки Украине

Экс-президент Польши заявил, что Россия рано или поздно вынуждена будет идти на уступки по Донбассу ради модернизации и улучшения отношений с Западом





"В какой-то момент санкции против России станут для нее большой проблемой. Страна нуждается в модернизации. Она без этого не пойдет вперед. Придет такой день, когда российские лидеры это поймут, и поймут, что без хороших международных отношений модернизации не осуществить. Для Кремля будет понятно, что нужно найти решение конфликта в Донбассе, а выход здесь может быть только в прекращении поддержки всех сепаратистов", - заявил Квасьневский.





По его словам, в таких условиях для Кремля станет понятно, что нужно найти решение конфликта в Донбассе, а выход возможен только в прекращении поддержки всех сепаратистов.





"Тогда Донбасс будет существовать в рамках украинского государства и мы будем, конечно, вести многолетние, длинные разговоры о Крыме, чтобы найти статус, решение для этого вопроса", - добавил Квасьневский.



