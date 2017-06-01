Квасьневский: Перспектива членства Украины в ЕС существует

Экс-президент Польши считает, что перспектива членства Украины в ЕС существует, и стране нужно продолжать путь европейской интеграции





"Если смотреть на все, что происходит в Европе, говорить о членстве новых стран, тем более таких больших стран, как Украина - это политически не выгодно. Важно, что подписан договор об ассоциации и принято абсолютно историческое решение о безвизовом режиме. Европейская перспектива Украины - не только теоретическая, она существует. Я могу представить себе перспективу того, что Украина, точно не через 5-7 лет, но все же будет членом Европейского союза. Такая возможность есть и я не сомневаюсь, что будет движение в этом направлении", - заявил Квасьневский.





Он также отметил, что выход Британии из ЕС осложняет положение объединения. "Я думаю, что за два года мы с Британией не договоримся и это будет проблема, которая усложнит наше положение", - добавил Квасьневский.



