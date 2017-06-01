САП рассмотрит просьбу Насирова о разрешении выехать за границу

Холодницкий отметил, что Насиров планирует прийти к нему на прием во вторник, 6 июня

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассмотрят просьбу отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова о разрешении выехать за границу. Об этом сообщил сегодня журналистам глава САП Назар Холодницкий, передает корреспондент LIGA.net.

Холодницкий отметил, что Насиров планирует прийти к нему на прием во вторник, 6 июня.

"Пусть приходит, обосновывает свою позицию. Он подал в НАБУ письменное ходатайство, детектив его рассмотрел. Насколько прокуратуре известно из СМИ, а не от детектива, он отказал. Такие разрешения могут давать детектив, прокурор и суд. Детектив отказал, сейчас прокуратура будет изучать ходатайство и причины отказа", - сказал он.

Глава САП заявил, что прокуратура должна принимать во внимание доводы защиты, и если болезнь действительно серьезная, "никто не будет доводить человека до смерти".

"Другой вопрос, что во время избрания меры пресечения вопрос болезни и исцеления был превращен в комедию. Но прокуратура сейчас должна взвесить все за и против", - добавил он.

Холодницкий обратил внимание на то, что Онищенко и ряд других подозреваемых, которые были отпущены под залог, сейчас находятся в розыске.

"Я как юрист должен видеть медицинское обоснование. Если мне компетентный судебно-медицинский эксперт скажет, что есть угроза для жизни и здоровья, и терапию можно пройти только там (за границей, - ред.), будем думать, какое принять решение и как обеспечить его возвращение в Украину. Так как все много обещают, а потом почему-то не выполняют. Если врач скажет, что человек может принимать участие в процессуальных действиях и нет необходимости в выезде за границу, тогда следствие продолжается", - пояснил глава САП.

Он напомнил, что прокуратура готова в первой декаде июня завершить досудебное расследование. "Сколько сторона защиты будет знакомиться с материалами дела - зависит от них. По делу Онищенко такое ознакомление продолжалось 3,5 месяца", - подытожил он.

Ранее сегодня сообщалось, что Насиров еще не получил официального ответа от Национального актикоррупционного бюро по поводу возможности возврата ему загранпаспорта якобы для выезда на лечение в США.

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30 мая 2017 года детективы НАБУ отказали Насирову в разрешении на выезд в США. При этом в бюро отметили, что это уже его второе обращение. В первый раз он просил в апреле разрешить ему посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве.

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