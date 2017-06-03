Порошенко призвал парламент запустить медицинскую реформу до июля

Президент призвал Раду провести необходимые для запуска медицинской реформы голосования до конца текущей сессии

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду провести необходимые голосования для запуска медицинской реформы до конца текущей сессии - до конца июля. Об этом он заявил во время заседания Национального совета реформ, на котором была представлена медицинская реформа, передает пресс-служба главы государства.

"Запуск медицинской реформы желательно провести через голосование в парламенте до завершения этой сессии", - подчеркнул Порошенко.



Он также обратился с просьбой к секретарю Нацсовета реформ, заместителю главы Администрации президента Дмитрию Шимкиву, исполняющему обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун и координатору рабочей группы, народному депутату Сергею Березенко по итогам сегодняшнего обсуждения в короткие сроки сформировать предложения и передать их правительству.

Порошенко инициировал разработку законопроекта, положения которого должны стать залогом предоставления качественной медицинской помощи в селах страны. Президент также отметил, что приветствует инициативы о проведении инвентаризации медицинского оборудования, проведения тщательной калькуляции медицинских услуг и разработки эффективных механизмов биллинга медуслуг.

Ранее сообщалось, что во вторник, 6 июня, проекты голосованием могут быть включены в повестку дня. В среду их рассмотрит комитет, чтобы в четверг, 8 июня, принять их в первом чтении.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.