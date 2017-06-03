Порошенко призвал парламент запустить медицинскую реформу до июля
Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду провести необходимые голосования для запуска медицинской реформы до конца текущей сессии - до конца июля. Об этом он заявил во время заседания Национального совета реформ, на котором была представлена медицинская реформа, передает пресс-служба главы государства.
"Запуск медицинской реформы желательно провести через голосование в парламенте до завершения этой сессии", - подчеркнул Порошенко.
Он также обратился с просьбой к секретарю Нацсовета реформ, заместителю главы Администрации президента Дмитрию Шимкиву, исполняющему обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун и координатору рабочей группы, народному депутату Сергею Березенко по итогам сегодняшнего обсуждения в короткие сроки сформировать предложения и передать их правительству.
Порошенко инициировал разработку законопроекта, положения которого должны стать залогом предоставления качественной медицинской помощи в селах страны. Президент также отметил, что приветствует инициативы о проведении инвентаризации медицинского оборудования, проведения тщательной калькуляции медицинских услуг и разработки эффективных механизмов биллинга медуслуг.
Ранее сообщалось, что во вторник, 6 июня, проекты голосованием могут быть включены в повестку дня. В среду их рассмотрит комитет, чтобы в четверг, 8 июня, принять их в первом чтении.
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