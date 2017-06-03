Ключевых подозреваемых по делу 2 мая оставили под стражей

Суд оставил под стражей пятерых подозреваемых по делу 2 мая в Одессе

Городской суд Черноморска оставил под стражей пятерых представителей одесского Антимайдана по делу 2 мая. Об этом сообщает Радио Свобода.



Под стражей оставлены: граждане России Максим Сакаулов и Евгений Мефедов, бывший капитан одесской милиции Сергей Долженков, а также Владислав Романюк и Сергей Корчинский. Они будут находиться в следственном изоляторе еще 30 дней.

Заседание с перерывами продолжалось последние трое суток.



Издание отмечает, что, если бы решение не было принято в пятницу, подозреваемые могли оказаться на свободе. 6 июня истекал предыдущий срок содержания под стражей.

Всего 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в центре Одессы погибли 48 человек, также около 200 человек были ранены.



Ранее сообщалось, что совместная группа из прокуроров и следователей полиции идентифицировала еще двух активных участников беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе на Греческой площади.



2 мая 2014 года в Одессе в ходе беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Столкновения в центре города произошли ближе к вечеру между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК Черноморец и Металлист с одной стороны, и сторонниками пророссийского антимайдана - с другой.

Несколько участников проукраинской акции погибли от пуль сторонников антимайдана. Позже несколько десятков человек погибли от удушья или травм вследствие пожара в одесском Доме профсоюзов, где укрылись пророссийские демонстранты.

В июне 2016 года завершили идентификацию всех погибших.

11 марта 2017-го был арестован подозреваемый по делу 2 мая, которому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога. Подозреваемый три года скрывался от следствия.

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