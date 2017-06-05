Дело MH17: опубликовано новое фото российского Бука

Bellingcat доказал российское происхождение ЗРК Бук, сбившей рейс MH17 над Донбассом в июле 2014 года

Международная волонтерская группа Bellingcat опубликовла новую фотографию Бука, сбившего MH17 17 июля 2014 года. Снимок сделан до катастрофы; на нем видно, что Бук был приписан к российской зенитно-ракетной бригаде.

"Команде Bellingcat удалось обнаружить недостающее звено - фотографию, на которой видны маркировки негабаритного груза на Буке 332, снятую до его транспортировки в колонне в июне 2014 года. На фотографии, снятой российским механиком, вероятно, весной 2013 года, виден Бук 332 с теми же белыми транспортными маркировками, что были видны на нем в Украине незадолго до и вскоре после сбития MH17. Эта фотография Бука 332, на которой полностью виден бортовой номер, а также маркировки негабаритного груза, - последняя по времени съемки из обнаруженных нами, снятых до его транспортировки в колонне в июне 2014 года, когда вторая цифра бортового номера была уже закрашена", - сообщает Bellingcat на официальном сайте.



Снимок сделан в 2013 году, однако попал в сеть только в феврале 2015 года, уточняют волонтеры.



На этом фото изображен мужчина на фоне ЗРК Бук 332, сзади - розовый контейнер для перевозки ракеты 3М8 ЗРК Круг.



Белые цифры, маркировки центра масс и негабаритного груза на этой фотографии находятся в тех же местах, что и на фотографиях и видео с Буком 332, снятых в России в июне 2014 года и в Украине в июле 2014 года.







Эта установка Бук была идентифицирована как Бук 332 53-й зенитно-ракетной бригады (воинская часть 32406) благодаря вышеперечисленным общим чертам, пишет Bellingcat.



Фотография с механиком была сделана на транспортном дворе 53-й бригады, говорится в докладе. Подтверждает это другой снимок, опубликованный неизвестным курсантом в августе 2014 года (имя курсанта авторы доклада не указывают, известно только, что он проходил сборы в Курске в направлении одного из московских вузов).





Фото: bellingcat.com



На снимке второго курсанта изображен тот же розовый ракетный контейнер и Бук 332. Геотеги подтверждают, что фото сделано во дворе 53-й бригады в поселке Маршала Жукова, недалеко от Курска.



В начале апреля Bellingcat опроверг используемую в качестве пропаганды в России информацию о том, что за два дня до крушения рейса МН17 в украинские военные выкладывали в соцсетях фото пусковой установки якобы в зоне АТО.



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В феврале 2017 года эксперты Bellingcat выяснили, что транспортировку ЗРК Бук, который сбил лайнер рейса MH17 в Донбассе, контролировал отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

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