СБУ задержала члена Хизб ут-Тахрир по запросу Интерпола РФ - СМИ

В аэропорту Одессы задержали россиянина, который является членом запрещенной в России партии Хизб ут-Тахрир

В аэропорту Одессы по запросу российского Интерпола задержали члена партии Хиб ут-Тахрир, гражданина РФ Ильдара Валиева. Об этом сообщил его соратник Тагир Минибаев, передает hromadske.ua.



Валиев несколько лет назад переехал из России в Турцию, а потом - в Украину. Некоторое время жил в Одессе. Валиеву нужно было полететь в Турцию по личным делам. При прохождении паспортного контроля его задержали сотрудники СБУ и Интерпола.



По словам Минибаева, задержание было 25 мая этого года. Валиеву сообщили, что 19 мая РФ подала запрос в Интерпол, из-за чего его поместили в СИЗО сначала на три дня, а потом решением суда - на 40 дней.



Апелляция на решение суда будет рассматриваться 8 июня в Малиновском районном суде Одессы.



Валиева обвиняют по ст. 205.5 - участие в террористической деятельности. По такой же статье в Крыму судят мусульман, которые также являются предположительнными членами партии.



В России Хизб ут-Тахрир признана террористической организацией. В Украине партия никогда не была запрещена.



Валиеву может грозить экстрадиция в Россию. В Одессе у него жена и четверо детей.

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