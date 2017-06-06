В Крыму начали бурить скалу под дворцом Ласточкино гнездо

Сейчас полностью закрыт проход на балконы дворца и второй этаж

Во временно оккупированном Крыму начались работы по бурению скалы, на которой расположен памятник архитектуры Ласточкино гнездо. Об этом сообщает один из сайтов сайт местных сепаратистов.

Так называемый директор Ласточкиного гнезда Александра Левина, работы проходят для укрепления обрыва на случай землетрясений.

"Скала - это основа. Поэтому сначала нужно укрепить ее", - сказал Левин.

По его словам, сейчас полностью закрыт проход на балконы дворца и второй этаж.

"Это связано не с прихотью. Дело в том, что специалисты предупредили: есть возможность подземного толчка, который непредсказуем. Должна быть возможность быстро эвакуироваться отсюда", - уточнил он.

30 мая сообщалось, что в Коктебеле уничтожили пляж санатория Прибой, который находится на границе с горным массивом Кара-Даг.

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