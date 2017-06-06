Послы ЕС решили на год продлить санкции против Крыма - СМИ

19 июня формальное юридическое решение по этому вопросу примет без обсуждения Совет ЕС по иностранным делам

В Евросоюзе одобрили принципиальное решение продлить на год санкции против экономики оккупированного Россией Крыма. Такое решение приняли во вторник постоянные представители стран-членов при Совете ЕС. Об этом Укринформу сообщили руководстве институции.

"Послы приняли решение продолжить ограничительные меры против экономики нелегально аннексированного Россией Крыма. Как ожидается, 19 июня формальное юридическое решение по этому вопросу примет без обсуждения Совет ЕС по иностранным делам", - сказал собеседник агентства.

Санкции предусматривают запрет на импорт товаров в ЕС, инвестиции, туристические услуги, экспорт из ЕС на полуостров некоторых товаров и услуг.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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