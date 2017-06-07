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МИД выразил протест из-за визита чиновников РФ в Крым

07.06.2017 00:33
Российскому МИД передали ноту протеста из-за очередного незаконного визита в Крым российских чиновников
МИД выразил протест из-за визита чиновников РФ в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередной незаконной поездкой во временно оккупированный Крым группы российских чиновников. Заявление опубликовано на сайте МИД.  

Возглавила группу из РФ глава Совета федерации федерального собрания Валентина Матвиенко. 

Поездка нарушила украинское законодательство и международное право. 

"Рассматриваем этот и другие так называемые визиты руководства Российской Федерации как демонстративное пренебрежение Кремлем государственным суверенитетом Украины, статутом ООН, резолюцией Генеральной ассамблеи ООН", - заявляет МИД. 

В связи с этим Министерству иностранных дел РФ передали ноту протеста. 

В апреле МИД выразило протест из-за проведения в оккупированном Крыму так называемого Ялтинского международного экономического форума.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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