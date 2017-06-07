МИД выразил протест из-за визита чиновников РФ в Крым

Российскому МИД передали ноту протеста из-за очередного незаконного визита в Крым российских чиновников

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередной незаконной поездкой во временно оккупированный Крым группы российских чиновников. Заявление опубликовано на сайте МИД.



Возглавила группу из РФ глава Совета федерации федерального собрания Валентина Матвиенко.



Поездка нарушила украинское законодательство и международное право.



"Рассматриваем этот и другие так называемые визиты руководства Российской Федерации как демонстративное пренебрежение Кремлем государственным суверенитетом Украины, статутом ООН, резолюцией Генеральной ассамблеи ООН", - заявляет МИД.



В связи с этим Министерству иностранных дел РФ передали ноту протеста.

В апреле МИД выразило протест из-за проведения в оккупированном Крыму так называемого Ялтинского международного экономического форума.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.