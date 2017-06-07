МИД выразил протест из-за визита чиновников РФ в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередной незаконной поездкой во временно оккупированный Крым группы российских чиновников. Заявление опубликовано на сайте МИД.
Возглавила группу из РФ глава Совета федерации федерального собрания Валентина Матвиенко.
Поездка нарушила украинское законодательство и международное право.
"Рассматриваем этот и другие так называемые визиты руководства Российской Федерации как демонстративное пренебрежение Кремлем государственным суверенитетом Украины, статутом ООН, резолюцией Генеральной ассамблеи ООН", - заявляет МИД.
В связи с этим Министерству иностранных дел РФ передали ноту протеста.
В апреле МИД выразило протест из-за проведения в оккупированном Крыму так называемого Ялтинского международного экономического форума.
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